Am 22. November lädt Purem by Eberspächer in Neunkirchen zum "Tag der Ausbildung 2025". – Foto: Eberspächer

Wähle du, wohin die Reise geht! „Tag der Ausbildung 2025“ am 22. November bei Purem by Eberspächer in Neunkirchen

Am 22. November 2025 öffnen wir von 9 bis 13 Uhr unsere Türen am Standort in Neunkirchen und laden alle interessierten Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, sowie Studierende ein, uns persönlich kennenzulernen.

Zukunftsstarter made in Neunkirchen Der Weg in deine erfolgreiche Zukunft bei Purem, einem Tochterunternehmen der Eberspächer Gruppe, startet in Neunkirchen, unserem größten deutschen Abgastechnikwerk. Hier entwickeln wir nicht nur die Mobilität von morgen, sondern auch die Talente der Zukunft. Talententwicklung ist bei uns Teamsache. So triffst du auf offene Türen und hilfsbereite Kollegen, die gerne bereit sind, dich von ihrer Erfahrung profitieren zu lassen. Starte deine Zukunft bei Purem by Eberspächer. Abteilungen unterschiedlichster Fachrichtungen freuen sich darauf, dir einen umfangreichen Einblick in die Welt eines führenden Automobilzulieferers zu geben.

– Foto: Eberspächer

Das erwartet dich am „Tag der Ausbildung 2025“

Ein Blick hinter die Kulissen: Entdecke unsere modernen Ausbildungs- und Arbeitsplätze, sowie unsere Produktionsstätten. Lerne unsere Ausbilder und Beschäftigte kennen, die dich durch den Tag begleiten.

Vielfältige Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten: Bei uns kannst du nicht nur einen Beruf erlernen, sondern auch deine Leidenschaft entdecken. Ob technisch, kaufmännisch oder handwerklich – wir haben für jeden das passende Angebot!

Live-Demonstrationen: Schau dir an, wie unsere Auszubildenden an realen Projekten arbeiten und welche Technologien in der Metall- und Elektroindustrie (ME Truck) und bei Purem by Eberspächer (z.B. Schweißsimulator) genutzt werden können.

Bewerbungstipps: Unser Ausbildungsteam steht dir für Fragen rund um deine Bewerbung zur Verfügung. Erfahre, worauf es ankommt, und wie du dich optimal präsentieren kannst. Wir freuen uns auf deinen Besuch und darauf, dir unsere Welt bei Purem by Eberspächer zu zeigen! Unter allen Besuchern verlosen wir 2×2 Tickets für den VIP-Stehbereich der SV Elversberg! Nutze deine Karrierechancen bei Purem by Eberspächer An unserem Standort in Neunkirchen kannst du eine Ausbildung beginnen in den Bereichen: Elektronik (z.B. Mechatroniker - m/w/d)

Metall (z.B. Konstruktionsmechaniker m/w/d)

IT (z.B. Fachinformatiker m/w/d)

Logistik (z.B. Fachlagerist m/w/d)

Kaufmännisch (z.B. Industriekaufmann m/w/d) Oder du kombinierst die praxisnahe Arbeit im Unternehmen mit einem Dualen Studium in den Bereichen: Maschinenbau

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen

– Foto: Eberspächer

Verschaff dir einen Einblick mit einem Schülerpraktikum: Du willst einen Beruf, der dir Spaß macht? Und dich fasziniert die Automobilbranche? Dann finde mit einem Schülerpraktikum an unserem Standort Neunkirchen deine persönlichen Stärken für deinen späteren Beruf heraus. Schaue unseren Mitarbeitern über die Schulter, sei mittendrin im Berufsalltag und lerne die Abteilungen kennen. Bei uns als einem der weltweit führenden Systementwickler und Systemlieferanten der Automobilindustrie ist es in jedem Fall hoch spannend. Hier geht es zur Initiativbewerbung