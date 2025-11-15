Wähle du, wohin die Reise geht!

Am 22. November 2025 öffnen wir von 9 bis 13 Uhr unsere Türen am Standort in Neunkirchen und laden alle interessierten Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, sowie Studierende ein, uns persönlich kennenzulernen.
Der Weg in deine erfolgreiche Zukunft bei Purem, einem Tochterunternehmen der Eberspächer Gruppe, startet in Neunkirchen, unserem größten deutschen Abgastechnikwerk. Hier entwickeln wir nicht nur die Mobilität von morgen, sondern auch die Talente der Zukunft. Talententwicklung ist bei uns Teamsache. So triffst du auf offene Türen und hilfsbereite Kollegen, die gerne bereit sind, dich von ihrer Erfahrung profitieren zu lassen. Starte deine Zukunft bei Purem by Eberspächer. Abteilungen unterschiedlichster Fachrichtungen freuen sich darauf, dir einen umfangreichen Einblick in die Welt eines führenden Automobilzulieferers zu geben.
Wir freuen uns auf deinen Besuch und darauf, dir unsere Welt bei Purem by Eberspächer zu zeigen!
Unter allen Besuchern verlosen wir 2×2 Tickets für den VIP-Stehbereich der SV Elversberg!
An unserem Standort in Neunkirchen kannst du eine Ausbildung beginnen in den Bereichen:
Oder du kombinierst die praxisnahe Arbeit im Unternehmen mit einem Dualen Studium in den Bereichen:
Verschaff dir einen Einblick mit einem Schülerpraktikum:
Du willst einen Beruf, der dir Spaß macht? Und dich fasziniert die Automobilbranche? Dann finde mit einem Schülerpraktikum an unserem Standort Neunkirchen deine persönlichen Stärken für deinen späteren Beruf heraus. Schaue unseren Mitarbeitern über die Schulter, sei mittendrin im Berufsalltag und lerne die Abteilungen kennen. Bei uns als einem der weltweit führenden Systementwickler und Systemlieferanten der Automobilindustrie ist es in jedem Fall hoch spannend.
Purem GmbH
Homburger Straße 95
66539 Neunkirchen
Ansprechpartner Thomas Becker
Telefon (0 68 21) 18 – 35 16
thomas.becker@purem.com
www.purem.com
www.eberspaecher.com
Hier geht es zum „Tag der Ausbildung 2025“ in Neunkirchen!
Besuch die Eberspächer Gruppe auch auf Facebook, Xing, Instagram, LinkedIn und YouTube!