Wähle deine Elf der Woche! Jetzt abstimmen für deine Favoriten

Eure Meinung ist gefragt: Wer hat bei seiner Mannschaft die beste Leistung gebracht? Wer war der Matchwinner? Ihr könnt abstimmen, in jeder Liga und bei jeder Mannschaft - dafür müsst Ihr lediglich als FuPaner oder Vereinsverwalter angemeldet sein.

Alles was Ihr für die Abstimmung braucht, ist nach dem Spieltag ein eingepflegter Kader von Eurem/Euren Vereinsverwalter(n)! Abstimmen könnt Ihr, indem ihr einfach auf den Spielbericht der jeweiligen Mannschaft klickt. Darum solltet ihr eure Aufstellung unbedingt speichern: KLICK

Kriterien & Faktoren für "Elf der Woche" 1. Kurz erklärt

Während der Saison wird pro Spieltag eine "Elf der Woche" mit den besten Spielern einer Liga berechnet. Die Stimmen der User sind das Hauptkriterium der "Elf der Woche". 2. Beispiel https://www.fupa.net/liga/bayernliga-sued-60092/elfdesspieltags.html

3. So geht's: Elf der Woche Grundsätzlich gilt: Eine faire Stimmabgabe sorgt für eine faire "Elf der Woche". Wie kann ich Spieler für die "Elf der Woche" nominieren? Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern). Wie kann ich abstimmen bzw. wie kann ich die "Elf der Woche" beeinflussen?

Zum Einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag 08:00 Uhr morgen. WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner und speichere die Aufstellungen deines Klubs. Abstimmen kannst du direkt im Spielbericht (bis zur Auswertung Di 8 Uhr) im Reiter "Aufstellungen"