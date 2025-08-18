Wähle deine Elf der Woche!

Eure Meinung ist gefragt: Wer hat bei seiner Mannschaft die beste Leistung gebracht? Wer war der Matchwinner? Ihr könnt abstimmen, in jeder Liga und bei jeder Mannschaft - dafür müsst Ihr lediglich als FuPaner oder Vereinsverwalter angemeldet sein.
Alles was Ihr für die Abstimmung braucht, ist nach dem Spieltag ein eingepflegter Kader von Eurem/Euren Vereinsverwalter(n)! Abstimmen könnt Ihr, indem ihr einfach auf den Spielbericht der jeweiligen Mannschaft klickt.
Während der Saison wird pro Spieltag eine "Elf der Woche" mit den besten Spielern einer Liga berechnet. Die Stimmen der User sind das Hauptkriterium der "Elf der Woche".
https://www.fupa.net/liga/bayernliga-sued-60092/elfdesspieltags.html
Grundsätzlich gilt: Eine faire Stimmabgabe sorgt für eine faire "Elf der Woche".
Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert (So kannst du Aufstellungen speichern).
WICHTIG: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner und speichere die Aufstellungen deines Klubs.
Abstimmen kannst du direkt im Spielbericht (bis zur Auswertung Di 8 Uhr) im Reiter "Aufstellungen"
Die Elf der Woche wird jeden Dienstag gegen 8 Uhr morgens ausgewertet.
Es müssen in der entsprechenden Liga mindestens 70% der Aufgebote gespeichert werden. Pro Team müssen es außerdem mindestens zehn Stimmabgaben zum Zeitpunkt der Auswertung abgegeben worden sein.
Nein, es wird lediglich der Auswertvorgang manuell angestoßen. Für die Auswertung werden die abgegeben Stimmen und einige Kriterien (siehe Punkt "Welche Faktoren wirken auf die "Elf der Woche" ein?") herangezogen.
1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle
Außerdem: Punktabzug bei einer Gelb-Roten oder Roten Karte
Hat ein Spieler weniger als 20 Minuten in einem Spiel absolviert, wird er bei der Berechnung der "Elf der Woche" nicht berücksichtigt. Ist keine Spielposition ausgewählt (Abwehr, Mittelfeld, ...) ist es ebenfalls nicht möglich, in der "Elf der Woche" zu stehen.