Wädenswil und Oetwil neu Co-Leader, Regensdorf siegt spektakulär

Sowohl Wädenswil als auch Oetwil-Geroldswil gewinnen ihre Spiele klar. Besonders wild geht es bei Wollishofen - Regensdorf zu und her. Aufsteiger Rümlang feiert den ersten Saisonsieg. Damit haben alle 14 Mannschaften dieser 2.-Liga-Gruppe in dieser Spielzeit mindestens einmal gewonnen. Über und unter dem Strich bleiben die Punkteabstände weiterhin gering.

Was für ein Spiel am Dienstag auf der Wollishofer Sonnau.

Regensdorf legt schnell auf 2:0 vor, der Aufsteiger konnte aber noch vor der Pause wieder ausgleichen. Auch im zweiten Abschnitt wogte die Partie hin und her. Und nach rund einer Stunde ging das Team von Enis Ljatifi sogar erstmals in Führung - 4:3. Nur: Die Furttaler reagierten vehement. Dabei konnte sich der FCR auf seine eingewechselten Routiniers verlassen. Zuerst traf der unverwüstliche Mikel Lazri zur neuerlichen Führung, dann machte Leiven Keller den Deckel mit dem 6:4 zu.

Zuletzt hat Einsiedeln zuhause auf dem neuen Rappenmöösli-Kunstrasen gegen Oetwil-Geroldswil eine knappe Niederlage kassiert. Darauf konnte der Aufsteiger nun reagieren und in Adliswil einen wichtigen Auswärtssieg einfahren. Der Aufsteiger vom Sihlsee gewinnt im Sihltal gleich mit 3:0.

Manuel Schönbächler brachte die Einsiedler früh in Führung. Im Verlauf des Spiels kam Adliswil zu zahlreichen Chancen, konnte aber kein Tor erzielen. Schliesslich machte Einsiedelns Oliver Borner mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

So verbleibt Adliswil weiter unter dem Strich und ist neu Vorletzter. Der FCA kämpft somit weiterhin gegen den Abstieg.

Wädenswil demontiert Urdorf

Der FC Urdorf kommt in dieser Saison weiter nicht vom Fleck. Schlimmer: nach der 1:7-Klatsche in Wädenswil sind die Limmattaler nun sogar Tabellenletzter.

Auf der Beichlen hatten die Wädenswiler das Spiel jederzeit im Griff. Schon zur Halbzeitpause führten die Platzherren mit 5:1. Urdorf konnte durch Ex-Profi Marco Schönbächler zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzen.

Auf Wädenswiler Seite hatte Ex-Profi Ridge Munsy mit drei Toren einen grossen Anteil am Torspektakel. Mit diesem diskussionslosen Heimsieg ist das Team von Trainer Francesco Pappone weiterhin Erster dieser Gruppe.

Für Urdorf war es bereits die fünfte Niederlage in dieser Saison. Damit ist die Mannschaft von Trainer Joao Manuel Leiter weiterhin massiv unter den Erwartungen.

Rümlang feiert ersten Sieg

Aufsteiger Rümlang macht einen grossen Schritt raus aus dem Tabellenkeller. Die Mannschaft von Trainer Getoar Sallauka gewinnt auswärts bei Red Star 2 knapp 1:0. Für die Zürcher Unterländer ist es der erste Sieg überhaupt in dieser Saison.

Die Reserven des FC Red Star 2 bleiben nach dieser Niederlage weiter im Tabellen-Mittelfeld klassiert.

Oetwil-Geroldswil lässt nichts anbrennen

Oetwil-Geroldswil feiert gegen Horgen einen souveränen Heimsieg und ist nun ex aequo mit Wädenswil Tabellenführer.

Roman Herger brachte die von Leonel Romero trainierten Limmattaler nach einer Viertelstunde mit einem Kopfballtreffer in Führung. In der Schlussphase entschieden die beiden Joker Ronaldo Itoko Bondoy und Anthony Gullo die Partie.

Horgen bleibt damit für den Moment auf Rang sechs und ist trotz der dritten Saisonniederlage weiterhin Teil der erweiterten Spitzengruppe.

Wiedikon rückt temporär auf Rang drei vor

Das Duell zwischen den beiden Stadtzürcher Vereinen auf dem Juchhof ging klar an Wiedikon. Fabio de Tommasi brachte die Mannschaft von Trainer Marco Suppa mit einem direkten Freistoss in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Gianluca de Tommasi per Foulpenalty. Noch vor der Pause stand es 3:0 aus Wiediker Optik.

Nilo Cavalli war für den dritten Treffer der Gäste besorgt. Pablo Kessler und Chidi Speranza sorgten im zweiten Durchgang für noch klarere Verhältnisse.

Damit überholt Wiedikon zumindest für den Moment Regensdorf und ist vorübergehend erster Verfolger der beiden punktgleichen Leader. Regensdorf empfängt am Dienstagabend Aufsteiger Wollishofen.

Die YF-Reserven bleiben trotz der bitteren Niederlage ebenfalls Teil der Spitzengruppe. Beim Heimteam spielte im Übrigen Giovanni La Rocca im offensiven Mittelfeld.

Er ist eigentlich Teil des Kaders des YF-Fanionteams in der 1. Liga. In der Erstliga-Partie vom Samstag zwischen Dietikon und YF (1:4) wurde er in der 68. Minute für Torjäger Mychell Chagas eingewechselt. La Rocca hatte in der Sommerpause von Tuggen zu YF gewechselt.

Kein Sieger auf der Steinkluppe

Im anderen Duell zweier Stadtzürcher Vereine gab es keinen Sieger. Der FC Unterstrass und der SV Höngg 2 trennten sich 1:1 Unentschieden. Unterstrass rangiert somit weiterhin knapp über dem Strich. Die Mannschaft von Pascal Müller wartet seit dem ersten Spieltag auf den zweiten Saisonsieg.

Die Reserven des SV Höngg verlieren trotz Punktgewinn einen Tabellenrang – dies, weil Einsiedeln dank des Sieges vorbeiziehen.

_________________________________________________________________________________________________