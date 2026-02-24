Wädenswil mit Befreiungsschlag - Winterthur und Oerlikon verlieren Frauen NLB, 18. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser

Durchpusten beim FC Wädenswil: Nach zwei Niederlagen zum Jahresbeginn gelingt beim Tabellenletzten FC Solothurn mit einem 6:0 Sieg ein Befreiungsschlag. Der FC Schlieren kann sich nicht weiter absetzen von Verfolger FC Wil. Mit dem 1:1 kann die Distanz zur Spitzengruppe für beide Teams nicht wunschgemäss verkürzt werden. Es wäre möglich gewesen, da der FC Winterthur beim FC Lugano in der Nachspielzeit unglücklich mit 3:2 verliert. Ostermundigen kehrt das Spiel gegen den FC Oerlikon/Polizei nach 0:1 Rückstand in der zweiten Halbzeit und gewinnt auch das dritte Spiel im neuen Jahr schlussentlich mit 3:1. Was für ein Start für den Aufsteiger ins neue Jahr, der sich auch in der Tabelle widerspiegelt. Mittlerweile ist der Anschluss ans Tabellenmittelfeld geschafft. Auch noch keine Punkte im Jahr 2026 abgegeben hat der FC Sion. Beim Gastspiel beim FC Küssnacht ist die Messe schnell gelesen. Maeva Fontannaz schnürt in der Startphase den Doppelpack und der FC Sion schaukelt das 2:0 nach Hause. Das Spiel Yverdon - Carouge findet erst am 28.03.2026 statt. Zu den Spielen:

Punkteteilung beim Duell im oberen Bereich der Tabelle zwischen dem FC Schlieren und dem FC Wil. Das erste Tor fiel in der 59. Minute durch Kathrin Rohr. Doch nur neun Minuten später glich Julia Kressig für Wil aus und sicherte den Gästen einen Punkt, der dem FC Wil auch nicht viel weiterhilft. Im Duell zwischen dem FC Ostermundigen und dem FC Oerlikon/Polizei ging der Gast aus Zürich in Führung. Für Oerlikon traf Manar Benslama in der 18. Minute zum 0:1. Ostermundigen konnte in der zweiten Halbzeit reagieren. Andrea Gretz glich in der 64. Minute nach Vorarbeit von Lia Mischler aus. Nur elf Minuten später brachte Noemi Eli die Heimelf mit 2:1 in Führung. In der Nachspielzeit, genau gesagt in der 90.+3 Minute, erhöhte Gretz mit einem Treffer nach Vorlage von Eli auf 3:1. Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für Ostermundigen vor 155 Zuschauern.

Nach zuletzt souveränen Siegen schlug der FC Winterthur im Tessin hart auf. Die Gäste gingen in der 33. Minute durch ein Tor von Elena Van Niekerk mit 0:1 in Führung. Doch Lugano antwortete schnell: Mathilda Andreoli glich in der 56. Minute aus. Nur eine Minute später traf Van Niekerk erneut und brachte die Gäste aus Zürich wieder in Führung. Ein Freistosstor von Antonella Albertini in der 60. Minute brachte Lugano zurück ins Spiel (2:2). In der Nachspielzeit sicherte Andreoli mit ihrem zweiten Treffer den 3:2-Sieg für Lugano. Im Spiel zwischen FC Wädenswil und FC Solothurn kam es zu einer beeindruckenden Darbietung der Gastgeber. Bereits in der 8. Minute eröffnete Jessica Berger den Torreigen mit einem präzisen Schuss. Romy Geiger erhöhte in der 31. Minute auf 2:0, gefolgt von Berger, die in der 36. Minute ihr zweites Tor erzielte. Geiger war erneut zur Stelle und machte in der 41. Minute das 4:0. Im zweiten Durchgang ging es im ähnlichen Stil weiter. Linda Krienbühl erhöhte in der 72. Minute zum 5:0, bevor sie kurz vor Schluss einen Elfmeter verwandelte und den Endstand von 6:0 herstellte. Der FC Solothurn trat mit nur 12 Kaderspielerinnen an und bleibt auf einem Punkt sitzen.