Wädenswil legt vor, Regensdorf macht Druck und Höngg 2 über dem Strich

Unter erschwerten äusseren Bedingungen gewinnt Wädenswil sein Heimspiel gegen Red Star 2. – Foto: Roger Egger

Penaltyschuss ins Glück

Sieben Heimspiele - sieben Siege. Punktemaximum und eine Tordifferenz von 21:4. Der FC Wädenswil ist auf heimischem Rasen eine Macht. Ob da die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga, der FC Red Star 2, etwas dran ändern würde, durfte im Vorfeld der Partie mit grosser Sicherheit bezweifelt werden.



Am Ende resultierte zwar nur ein knapper 1:0-Erfolg, aber die Serie wurde ausgebaut und die drei Punkte im Aufstiegsrennen gesichert. Aleksandar Pumpalovic verwertete in der 27. Minute einen Foulelfmeter zum Sieg. Dieser wurde dann auch über die Zeit gebracht, obschon man das Spiel früher hätte entscheiden können. Durch das knappe Resultat und dem einsetzenden Schneefall wurde es aber bis zum Schlusspfiff nochmals richtig spannend.



