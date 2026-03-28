Wädenswil legt vor, Regensdorf macht Druck und Höngg 2 über dem Strich

Bevor die Saison schon wieder aufgrund der Osterfeiertage unterbrochen wird, wurde der 15. Spieltag mit folgenden Resultaten ausgetragen: Wädenswil schlägt Red Star Zürich 2 1:0, Regensdorf besiegt Horgen 4:0 und Urdorf trennt sich von Höngg 2 mit 2:2-Unentschieden.
Penaltyschuss ins Glück
Sieben Heimspiele - sieben Siege. Punktemaximum und eine Tordifferenz von 21:4. Der FC Wädenswil ist auf heimischem Rasen eine Macht. Ob da die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga, der FC Red Star 2, etwas dran ändern würde, durfte im Vorfeld der Partie mit grosser Sicherheit bezweifelt werden.
Am Ende resultierte zwar nur ein knapper 1:0-Erfolg, aber die Serie wurde ausgebaut und die drei Punkte im Aufstiegsrennen gesichert. Aleksandar Pumpalovic verwertete in der 27. Minute einen Foulelfmeter zum Sieg. Dieser wurde dann auch über die Zeit gebracht, obschon man das Spiel früher hätte entscheiden können. Durch das knappe Resultat und dem einsetzenden Schneefall wurde es aber bis zum Schlusspfiff nochmals richtig spannend.
Heimteam startet Serie
Dem FC Regensdorf
ist der Start in die Rückrunde mit dem 0:3-Auswärtserfolg
in Einsiedeln geglückt. Nun sollte im Heimspiel gegen den FC Horgen
die Bestätigung folgen, um sich weiterhin in Richtung Spitze zu orientieren. Doch auch die "Schwäne" aus Horgen wussten zum Auftakt zu überzeugen und holten sich einen Punkt
gegen den Tabellendritten aus Wiedikon.
Die Gäste wurden vom Heimteam aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der FCR gewinnt klar und deutlich mit 4:0, holt den zweiten Sieg in Serie und bestätigt den aktuellen Aufwärtstrend. Die Furttaler machen damit weiter Druck auf die Spitzenteams. Horgen fällt indes unter den Strich zurück.Gäste hiefen sich über den Strich
Nach dem Urdorfer Spektakel-Sieg
gegen den Zweitletzten aus Rümlang, kam mit dem SV Höngg 2
der Drittletzte zu Besuch ins Limmattal. Würde die formstärkste Mannschaft der Liga auch mit dem Hönggerberg-Team Tabula Rasa machen oder schaffen die Höngger nach dem 1:0-Heimsieg gegen Aufstiegs-Aspiranten Wädenswil die nächste Überraschung?
Weder noch - mit dem Schlusspfiff trennen sich die beiden Mannschaften 2:2-Unentschieden und teilen die Punkte. Urdorf bleibt zum siebten Mal in Folge ungeschlagen und Höngg holt sich bereits den nächsten Punkt in der Rückrunde. Dieser weitere Punkt sorgt dafür, dass sich die Höngger auf Kosten Horgens über den Strich klassieren können.Wegen Schnee abgesagt
Die Partie zwischen dem neuntplazierte FC Einsiedeln
und dem Sechsten der Liga, dem FC Unterstrass
wurde aufgrund den unbespielbaren Terrains abgesagt und verschoben. Sobald der Nachhol-Termin bekannt ist, informieren wir auf Fupa über die neue Anspielzeit.**Update folgt**
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