Wädenswil in Winterthur ohne den Hauch einer Chance Frauen 1. Liga Gruppe 2 - 7. Spieltag

Puhh, das war ein Beginn mit Paukenschlag zum 7. Spieltag. Im Appenzeller Derby unter der Woche ging richtig die Post ab, mit allem was das Fussballherz begehrt. Am Wochenende musste der FC Baar schmerzlich feststellen, das mit einer guten Halbzeit das Spiel noch nicht gelaufen ist. Nach 2:0 Pausenführung ging die Partie gegen das Spitzenteam aus Gambarogno noch mit 4:2 verloren. Die Aufsteigerinnen aus Thusis-Cazis macht weiter auf Eichhörnchen. Mit dem vierten Remis im siebten Spiel kommen Punkte aufs Konto, aber auf den ersten Sieg muss das Team von Trainer Mario Garcia noch immer warten. Ganz im Gegenteil zum Tabellenführer aus Winterthur. Das 7:0 gegen Wädenswil war ein nächstes Ausrufezeichen an die Konkurrenz und Elena Van Niekerk stellt einmal mehr unter Beweis, dass Sie eine Spielerin mit höheren Ansprüchen ist. Mit weiteren vier Toren ist sie bereits bei 17. Saisontoren angelangt. Der SC Schwyz bleibt weiterhin als einziges Team neben dem FC Winterthur ohne Meisterschaftsniederlage. Gegen den SC Balerna siegen die Frauen vom Trainerduo Martucci/Stranieri souverän mit 3:0 und zementieren ihren Platz im vorderen Teil der Tabelle. Das letzte Spiel der 7. Runde findet am Mittwoch in der Ostschweiz statt. Der FC Staad empfängt den FC Blue Stars um 20:30 Uhr.