Wädenswil bekommt GC zugelost

Die Auslosung für die 2. Runde ist über die Bühne gegangen. Der letzte verbliebene 4. Ligist Team Gürbetal bekommt mit dem BSC Young Boys den erhofften grossen Gast. Der andere Verein, der erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb einsteigt, ist Servette, welcher ins Tessin zum AS Gambarogno reisen muss.
Auf Zürcher Seite kommt es in Wädenswil zum grossen Derby. Die Frauen, die neu von Jan Binder betreut werden, bekommen es mit den GC Frauen zu tun. Das ex-Team von Jan Binder, der FC Rapperswil-Jona, reist zum Etoile Carouge und das dritte WSL-Team aus dem Raum Zürich - der FCZ - reist nach Sempach zur Schlacht von Sempach Vol. 2026.
Der FC Oerlikon/Polizei bekommt ein Gegner aus der selben Liga zugelost und empfängt den FC Küssnacht am Rigi. Der zweite NLB Verein Winterthur reist zum 1. Ligisten FC Lausanne-Sport und der FC Schlieren empfängt mit dem FC St. Gallen den Krösus aus der Ostschweiz.
Die Partien - angesetzt auf das Wochenende 25.09.2026 - 27.09.2026
FC Eschenbach – Yverdon Sport FC
Team Gürbetal (SV Kaufdorf) (4.L(F)) – BSC YB Frauen
FC Wädenswil – GC Frauen
FC Lugano – FC Basel
FC Sempach – FC Zürich
CS Interstar 1 (2.L(F)) – FC Aarau Frauen
FC Schlieren – FC St. Gallen
Etoile Carouge FC – FC Rapperswil-Jona 1928 AG
AS Gambarogno – Servette FC Chênois
FC Oerlikon/Polizei – FC Küssnacht a/R
FC Lausanne-Sport – FC Winterthur
FC Ostermundigen – FC Thun
FC Biel-Bienne – FC Sion
FC Courrendlin-Courroux – FFV Basel
Frauenfussball Seetal (2.L(F)) – FC Luzern
US Terre Sainte – FC Wil