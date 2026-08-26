Wädenswil bekommt GC zugelost

Die Auslosung für die 2. Runde ist über die Bühne gegangen. Der letzte verbliebene 4. Ligist Team Gürbetal bekommt mit dem BSC Young Boys den erhofften grossen Gast. Der andere Verein, der erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb einsteigt, ist Servette, welcher ins Tessin zum AS Gambarogno reisen muss.

Auf Zürcher Seite kommt es in Wädenswil zum grossen Derby. Die Frauen, die neu von Jan Binder betreut werden, bekommen es mit den GC Frauen zu tun. Das ex-Team von Jan Binder, der FC Rapperswil-Jona, reist zum Etoile Carouge und das dritte WSL-Team aus dem Raum Zürich - der FCZ - reist nach Sempach zur Schlacht von Sempach Vol. 2026.

Der FC Oerlikon/Polizei bekommt ein Gegner aus der selben Liga zugelost und empfängt den FC Küssnacht am Rigi. Der zweite NLB Verein Winterthur reist zum 1. Ligisten FC Lausanne-Sport und der FC Schlieren empfängt mit dem FC St. Gallen den Krösus aus der Ostschweiz.