Wächst in Korschenbroich ein Topteam heran?

In der Kreisliga B deklassierte der VfB in der vergangenen Saison die Gegner und erzielte 127 Tore in 28 Spielen, also mehr als vier Treffer pro Partie. Diese Qualitäten stellt die Mannschaft auch eine Liga höher unter Beweis. Dabei kam der Toptorjäger der Vorsaison, Albin Zejnaj, der 31 Treffer erzielte, in dieser Spielzeit verletzungsbedingt erst zu zwei Kurzeinsätzen. Dafür überzeugt derzeit der 21-jährige Kyriakos Koutras mit neun Toren aus neun Spielen. „Kyriakos hat momentan einfach Spaß am Fußball. Wir kennen sein Potenzial – er gehört zu den schnellsten Spielern der Liga“, sagt sein Trainer.

Ebenso wichtig ist die Verpflichtung von Routinier Ali Salgin. „Er tut den Jungs mit seiner Erfahrung gut. Er kennt die Liga, motiviert die jungen Spieler und reißt sie mit“, sagt Coulibaly. Torgefahr erzeugt Salgin ebenfalls: fünf Tore und vier Assists in sieben Spielen. Auch im Austausch mit dem Trainerteam sei der 43-Jährige wichtig, betont Coulibaly, der selbst drei Jahre jünger als Salgin ist.

Abgesehen von Salgin verfügt die Mannschaft über wenig Erfahrung in der Kreisliga A oder höheren Ligen. Gerade diese Unbekümmertheit könnte jedoch ein Schlüssel zum Erfolg sein. „Es ist für uns eine neue Liga. Wir gehen jedes Spiel mit großer Freude an und haben Spaß auf dem Platz“, sagt Coulibaly. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der junge Kader bringt eine Menge fußballerisches Potenzial mit. Zehn Spieler sammelten Erfahrung in den Nachwuchsteams von FC Wegberg-Beeck, 1. FC Mönchengladbach, Rot-Weiß Oberhausen oder dem KFC Uerdingen.

Ein Saisonziel möchte Coulibaly vorerst nicht aussprechen. Zum Topspiel kommt es in einer Wochen im Duell mit dem Rheydter SV, bei dem es möglicherweise um die Tabellenführung geht. In Korschenbroich kann für die kommenden Jahre etwas entstehen, so die Hoffnung der Verantwortlichen.