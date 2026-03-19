Wadgassen gewinnt Auswärts-Heimderby klar

Die Sportfreunde Wadgassen haben ihr Auswärts-Heimspiel gegen die Zweite des VfB Differten deutlich mit 5:0 (5:0) gewonnen. Da in Wadgassen der Sportplatz umgebaut wird, war diese Begegnung wie alle anderen SF-Heimspiele in Differten ausgetragen worden, die VfB-Zweite war also Gast auf ihrem eigenen Platz. Die "Heimelf" setzte sich dank einer engagierten und konzentrierten Leistung in der ersten Halbzeit klar mit 5:0 (5:0) durch, konnte aber im zweiten Durchgang nicht an die herausragende erste Hälfte anknüpfen. David Nilles eröffnete den Torreigen bereits nach neun Minuten, Tim Homberg (34.) und nochmal Nilles (37.) legten innerhalb von vier Minuten zwei Treffer nach. Dann traf auch mal der "Gast", allerdings ins eigene Netz, Julian David erzielte das 4:0 per Eigentor (41.). Den Schlusspunkt im ersten Durchgang und letztlich auch im ganzen Spiel setzte dann Aliosman Karademiroglu mit dem Treffer zum 5:0 (43.), was auch dem Endstand entsprach, weil die Sportfreunde im zweiten Durchgang den nötigen Zug zum Tor vermissen ließen.

SF-Trainer Kevin Görgen sagte nach dem Spiel: "Wir sind erst mal sehr dankbar, dass Differten den Platz mit uns bei Ligaspielen teilt. Sie haben ja auch zwei Aktiven-Teams. Es findet ein wöchentlicher Wechsel statt, wenn sie zu Hause spielen, spielen wir auswärts. Die Situation ist nicht optimal, uns gehen Einnahmen verloren, wir haben ja derzeit auch kein Clubheim, das Training ist auf dem Hartplatz in Werbeln, der einzige freie Platz in der Gemeinde. Das ist jetzt schon seit drei Jahren so. das Projekt Sportplatz in Wadgassen ist im Ausbau, das Clubheim ist fertig, die Ausschreibung für den Kunstrasen ist raus. Wir kriegen ein Stadion mit Tribüne, das ist ein Riesen-Projekt für Wadgassen. Es ist herausfordernd. Am Trainingsplatz in Werbeln wurde auch lange nichts mehr gemacht, es ist für uns schwierig, da junge Spieler zu bekommen, wenn wir denen sagen müssen, dass wir auf einem Hartplatz trainieren. Wir spielen in der A-Klasse, alle anderen drei Vereine der Gemeinde spielen höher, von daher haben wir derzeit nicht viel zu bieten. Wir sind dennoch ein eingeschworener Haufen, haben in den letzten Jahren trotz der Probleme im Umfeld relativ wenige Abgänge gehabt. Wir haben viele Jungs aus dem Ort, die zusammenhalten, weil wir gemeinsam das Ziel haben, den Platz einzuweihen. Wir haben ja zuletzt die Aufstiegs-Relegation gespielt, hatten danach einen schmerzlichen Abgang und einige Verletzte. Die Trainingsbeteiligung ist gut. Nun kommt Lisdorf, wir waren bis auf Jan Kunzler, der arbeiten musste, heute komplett".