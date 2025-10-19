Wacklig in der Abwehr!

Am 7. Spieltag der Kreisoberliga musste Fichte zum Tabellenvorletzten nach Kahren reisen. Beim Gastgeber stand nur ein Pünktchen auf der Habenseite. Von der Papierform her Fichte klar der Favorit. Aber!!! Kunersdorf musste auf 3 Positionen improvisieren. Als erstes auf der Torwartposition. In den letzten 3 Spielen – drei verschiedene Torhüter!!!

Für Fichte begann die Partie äußerst ungünstig. Schon nach 4 Minuten lag man mit 1:0 zurück, vorangegangenen ein hartes Einsteigen von Fichte Keeper Richter (wurde unnötig in Schwierigkeiten gebracht) kurz vor der Strafraumgrenze. Den fälligen Elfer verwandelte Adomeit sicher. Fichte sichtlich beeindruckt und brauchte dann ca. 10 Minuten um ins Spiel zu kommen. Nach einer reichlichen Viertelstunde Kunersdorf dann spielbestimmend und mit guten Torabschlüssen durch Dabow, Hagen und Gulbing. Nur der Ball wollte scheinbar nicht in die Maschen des Gegners gehen. In der 21. Minute dann der überfällige Ausgleichstreffer durch Gulbing. Fichte nun das klar bessere Team und Möglichkeiten zur Führung. Ein Konter in der 39. Minute von Kahren brachte sehr überraschend die erneute Führung für den Gastgeber. Nach einen Lattenklatscher konnte im Nachsetzen Wesche verwandelt werden. Aber Fichte antwortete noch vor dem Pausenpfiff (45.). Nach einer Rothbart Ecke kam der Ball kurz hinter der Sechzehner Linie zu Seifert und der nahm den Ball direkt und drosch die Kugel unhaltbar in die Kahrener Maschen. Zur Pause alles noch offen.

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie Zusehens. Mehr Kampf und Krampf als spielerische Finesse. In der 65.Minute - Flanke Dabow an den langen Pfosten auf den Kopf von Gulbing. Kahrener Keeper Büttner mit einer sogenannten Glanzparade fischte den Ball sehenswert aus dem Dreiangel. In den letzten 5 Minuten beide Mannschaften mit der Möglichkeit zum Sieg. Am Ende aber eine gerechte Punkteteilung.