Wackersdorf: Zwack nicht mehr Trainer, Walz springt ein

Jetzt also die Rolle rückwärts am Wasserturm. Wackersdorfs Abteilungsleiter Stefan Adam erklärt gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung: „Wir hatten von Beginn an einen sehr guten Austausch mit Christian. Wir haben die Spiele zusammen analysiert und sind zusammen zu den Entschluss gekommen, dass wir den Weg nicht mehr zusammen gehen können. Dieser Schritt hat rein sportliche Gründe.“ Zwack selbst bedankt sich für die Zeit beim TV und für die Möglichkeit, die Mannschaft trainiert haben zu können.



Die Interimslösung mit Matthias Walz währt vorerst bis Winter. Grundgedanke ist der Versuch, der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Walz, der bereits seit 2011 Teil des TV Wackersdorf ist und in der laufenden Saison zweimal auf dem Platz stand, erklärt gegenüber FuPa: „Ich kenne die Mannschaft und den Verein. Durch mein erneutes Trainer-Engagement hat die Abteilung Zeit, eine optimale Nachfolgelösung zu präsentieren.“



Bereits am vergangenen Sonntag stand Walz erstmals wieder an der Seitenlinie. Das Heimspiel gegen den SV Mitterkreith ging mit 1:2 verloren. „Extrem unglücklich“, befindet der neue Coach: „Spielerisch waren wir klar überlegen, haben aber die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen lassen. Die beiden Gegentore aus Standards waren die einzigen beiden Torabschlüsse von Mitterkreith. Wir alleine hatten drei Alu-Treffer. Aber so ist es leider nun mal, wenn man unten drin steht.⁠“ Weiter geht's mit einem weiteren Heimspiel gegen den TV Bodenwöhr. „Trotz der Lage ist der Kader im Stande, das Ruder rumzureißen“, ist Walz überzeugt. Im Hintergrund läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer an. Die Verantwortlichen möchten diese Suche in Ruhe angehen.

