Wackersdorf hat einen neuen Trainer

Interessante Parallelen zum scheidenden Matthias Walz zeigen sich bei der Vita von Christian Zwack. Ebenso wie Walz durchlief der neue Mann an der Außenlinie sämtliche Jugendmannschaften bei seinem Heimatverein, dem vor den Toren der Stadt Amberg angesiedelten SV Raigering. Bei den „Panduren“ ging der 1975 geborene Zwack ab sechs Jahren auf Tore-Jagd und schaffte unter seinem Spitznamen „Magic“ oder „Zwick-Zwack-Doppelpack“ (da er meistens zwei Tore pro Spiel schoss) mit dem SV Raigering den Sprung in die Bezirksliga. Zum sportlichen Höhepunkt zählte für Zwack das Aufstiegsspiel zur Bezirksliga vor 1.200 Zuschauern.



Matthias Walz steht unmittelbar als Symbol für den Wackersdorfer Weg, der im Verbund mit der JFG Oberpfälzer Seenland seine Spieler über eine erfolgreiche Jugendarbeit an die Senioren heranführt. Walz führte nicht nur als Spieler, sondern in den letzten beiden Jahren auch als Trainer, diesen Weg fort und integrierte in seiner erfolgreichen Arbeit zahlreiche junge Spieler in die Herrenmannschaften des TV. Die Arbeit trägt im zweiten Jahr nun Früchte. Die Fußballabteilung hofft auf eine weitere Zusammenarbeit mit Walz in anderer Position.



Seinen Nachfolger Christian Zwack verschlug es aus privaten Gründen 2003 nach Schwandorf. Nach Heirat und Geburt der Tochter ließ er ab 2008 seine sportliche Karriere beim TSV 1880 Schwandorf in der Kreisklasse ausklingen. 2015 folgte dann der Wechsel zum SC Ettmannsdorf, bei dem er bei den „Alten Herren“ immer noch seiner Leidenschaft nachgeht.



Auf Zwack wartet nun der Einstieg ins Trainergeschäft. Als traditionsbewusster Betriebsratsvorsitzender bei seinem Arbeitgeber, der Luitpoldhütte Amberg, bei der er seit 35 Jahren schafft, ist der Sprung vom Erzabbau in Amberg zum ehemaligen Braunkohleabbau in Wackersdorf nicht weit. Hier schließt sich der Kreis und somit können für den Beginn der Trainerlaufbahn nur die „Knappen“ vom TV Glück Auf Wackersdorf in Frage kommen. Die Abteilungsleitung freut sich auf die kommende Zusammenarbeit.