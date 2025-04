Wackers Startbilanz unter Lars Bender: »Es gibt einiges zu bereden«

Eine ganz schwache erste Halbzeit in Hankofen, gefolgt von einer fulminanten zweiten. Gegen Buchbach erst so richtig nach einem 0:2-Rückstand aufgewacht. Zuletzt gegen Schweinfurt folgte nach einer phasenweise sehr ordentlichen ersten Hälfte der Einbruch nach der Pause. Lars Bender resümierte gegenüber der vereinseigenen Medienabteilung nach der 2:5-Pleite gegen die Schnüdel: "Aufgrund einer schwachen zweiten Hälfte eine - auch in der Höhe - verdiente Niederlage. Ärgerlich ist, dass wir die eigene Führung noch vor der Halbzeit hergeben. Dass wir dann mehr Druck erzeugen wollten, ging nach hinten los, weil wir vorne zu unsauber und hinten zu inkonsequent und sorglos agiert haben. Wenn man zuhause fünf Gegentore kassiert, dann war man defensiv im Kollektiv einfach schwach. Man hat deutlich gesehen warum beide Mannschaften tabellarisch so viel voneinander trennt."



Bender wird in diesen Tagen vor dem Auswärtsspiel in der MAR-Arena in Seligenporten gegen die SpVgg Greuther Fürth II seine Mannschaft ins Gebet nehmen: "Es gibt einiges zu bereden, das ist klar." An was müssen die Wackerianer konkret arbeiten? Bender wird mit seiner Mannschaft vor allem auch am Spielaufbau feilen. "Viele unnötige Fehlpässe", hat Bender von seinen Schützlingen zu sehen bekommen. Und dann wird er mit seinen Jungs sicher auch das Thema Defensivverhalten in den Übungseinheiten verstärkt durchgehen. Zehn Gegentore in den vergangenen drei Partien sind freilich des Guten zu viel. Ein verbessertes Abwehrverhalten wäre gegen die nach dem Winter bislang stark aufspielenden Fürther nicht die schlechteste Voraussetzung...