WACKERS STARKEM START FOLGEN HEKTIK UND FEHLPÄSSE

Die Biberacher legten einen Traumstart hin und gingen schon in der 2. Minute in Führung: durch ein Kopfballtor des immer besser in Form kommenden Markus Maichle - nach Vorarbeit von Krystian Kondarewicz. Davon beflügelt machten sie weiter mächtig Dampf, ließen den Gästen kaum Luft zum Atmen und erspielten sich einige gute Gelegenheiten, versäumten es aber einen draufzusetzen.



Unerklärlicherweise war es aber schon nach 15 Minuten mit Wackers "Herrlichkeit" vorbei. So kam der Gegner ins Spiel, wenngleich (noch) zu keiner echten Torchance. Nach rund 20-minütigem Leerlauf fingen sich die Wackeraner wieder und erzielten in der 41. Minute das wichtige 2:0: Nach schönem Spielzug über Manu Mohr und Markus Maichle setzte Gino Eisler zu einem gekonnten Dribbling an und setzte die Kugel in die Maschen. Zuvor hatte Eisler bei einem Pfostenschuss Pech gehabt.



Nach dem Seitenwechsel verfielen die Blaugelben über weite Strecken in Hektik und in die Produktion von Fehlpässen. So wurde der Gegner aufgebaut, dem sich nun auch einige Torchancen eröffneten. Dass er keine davon verwertete, war einerseits Glück für den FC Wacker und andererseits das Verdienst seines Keepers Viktor Haufler, der vor allem in Eins-gegen-Eins-Situationen glänzte. Bezeichnenderweise war er auch in der 86. Minute am 3:0 beteiligt, als einer seiner Abschläge bei Alfusainey Bah landete, der daraufhin zu einem sauberen Solo ansetzte und selbiges mit seinem zweiten Saisontreffer veredelte.



Fazit von Wacker-Trainer Marco Liebmann: "Ein verdienter Sieg, aber unser frühes Tor gab nur 15 Minuten lang Sicherheit. Bis zum 3:0 war es ein hektisches Spiel, indem vor allem der Einsatz gepasst hat."



Tore: 1:0 Markus Maichle (2.), 2:0 Giovane Eisler (41.), 3:0 Alfusainey Bah (86.)



FCW: Viktor Haufler - Manuel Braig (47./Mehmet Sahin), Yahaya Dalati, Michael Werner - Jakob Kolesch (87./Jonathan Burandt), Tim Scherff, Manuel Mohr, Markus Maichle, Krystian Kondarewicz - Gino Eisler, Laith Eisler (62./Alfusainey Bah).



Schiedsrichter: Dennis Wahl (Mettenberg).



Das Spiel der Reserven entschieden die Unseren mit 3:1 (1:0) für sich. Die Wacker-Tore markierten Jonathan Köhle. Djibril Bah und Luca Besenfelder.



Nächstes Spiel: SGM Muttensweiler I - FCW I (Freitag. 21. Oktober um 19 Uhr in Muttensweiler - Reserven: Donnerstag, 20. Oktober um 19 Uhr).