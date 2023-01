Wackers Minimalisten sichern sich Braunkohle-Cup Der SVW "mogelt" sich in der Gruppenphase weiter, spielt dann jedoch stark auf.

Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss: So lautete am Samstagabend wohl die Devise des SV Wacker Ströbitz. Denn nach einer Zitterpartie in der Gruppenphase mit gerade einmal drei Punkten, sicherten sich die Wackeraner am Ende dennoch die begehrte "Heilige Barbara".

Dabei konnte sich der SVW im vorletzten Gruppenspiel bei der SG Groß Gaglow bedanken, die den Vorjahreschampion aus Weißwasser mit 2:1 bezwang, und damit den Ströbitzern auch bei einer knappen eigenen Niederlage gegen Brandenburgligist Grün-Weiß Lübben dennoch das Weiterkommen ermöglichte. Und die Ströbitzer spielten tatsächlich auch so, als ob man sich der eigenen Situation genau bewusst war. So wurde gegen den Gruppenprimus zwar mit 1:0 verloren, dank des besseren Torverhältnisses und nur einem Sieg gegen Groß Gaglow aber dennoch das Halbfinalticket gezogen.

Dort traf man auf die bis dato unbesiegte SG Burg, die sich dem SVW trotz großen Fight knapp mit 2:0 geschlagen geben musste. Da im Parallelspiel Grün-Weiß Lübben den 1. FC Guben in einer packenden Partie mit 4:3 bezwang, hieß es im Finale also erneut Ströbitz gegen Lübben. Allerdings agierte der SVW nun nicht mehr so passiv wie noch in der Gruppenphase und kam mit schnellen Kontergegenstößen früh zu zwei Treffern. Da jedoch Lübben um den starken ehemaligen Junioren-Bundesligaspieler Luis Müller, der nach dem Turnier verdient zum besten Spieler gekürt wurde, nie aufsteckte und selbst zwei Mal traf, blieb es bis zum Schluss spannend. Doch schließlich setzte das oft zitierte Pferd noch einmal zum Sprung an und überwand auch die Hürde Lübben dank zweier Treffer von Tom Valentin und Tim Walter, sodass die "Heilige Barbara" bis zum nächsten Jahr in Ströbitz gastiert.