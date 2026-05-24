Wackers Joker sorgen mit ihren Toren für den Klassenerhalt von Winfried Hummler · Heute, 20:41 Uhr · 0 Leser

Luca Ries erzielte das 1:0 des FC Wacker. – Foto: Charly Achberger (Archivbild)

(wh) - Dank seines 2:1 (0:0)-Sieges beim Tabellennachbarn SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach (11.) hat sich der FC Wacker Biberach (12.) den Klassenerhalt in der Kreisliga A2 gesichert. Trainer Philipp Bohms bewies dabei sein goldenes Händchen und wechselte mit Luca Ries und David Michel gleich zwei Joker (=Torschützen) ein.





Als kurz nach dem Abpfiff durchsickerte, dass - angesichts der Niederlagen der Konkurrenten Seekirch und WInterstettenstadt - der Klassenverbleib in trockenen Tüchern ist, sammelten sich die Wackeraner zum Jubel- und Hüpfkreis. Zuvor hatte Trainer Philipp Bohms natürlich lobende Worte an seine Kicker gerichtet und schon mal auf die Saison 26/27 ausgeblickt, in der der Verein "ein geiles Projekt" aufziehen werde.



Bevor die Biberacher mit ihren "Feierlichkeiten" beginnen konnten, musste sie aber eine bange halbe Stunde überstehen. Denn: Die Gastgeber hatten nach der 1:0-Führung (53.) für Wacker durch Luca Ries (nach feinem Pass von Marius Häußler) gerade mal sechs Minuten später eine Schlafmützigkeit des FCW ausgenutzt und zum 1:1 ausgeglichen. Es folgte ein Wechselbad der Gefühle bei den Wacker-Fans: Zum einen haderten sie mit zwei, drei guten, aber ausgelassenen Gelegenheiten ihrer Lieblinge, andererseits purzelten Steine der Erleichterung, als FCW-Keeper Viktor Haufler mit zwei glänzenden Reaktionen und Liridon Sylaj mit einer ebensolchen Rettungsaktion in der Schlussphase weitere Gegentore verhinderten.





Desto größer war der Wacker-Jubel dann in der 89. Minute, als Manuel Mohr nach einer kurz ausgeführten Ecke den Ball mustergültig vors SGM-Gehäuse flankte und David Michel per Kopf zum 2:1 vollendete.



Damit hatten die Biberacher natürlich und endlich mal Fortuna auf ihrer Seite - im Gegensatz zu den Vorwochen, als sie nicht gerade vom Glück verfolgt worden waren.



Grund zur Freude hatten übrigens auch die Hausherren: Sie sicherten sich ebenso den Klassenerhalt - trotz ihrer Niederlage.



Tore: 0:1 Luca Ries (53.), 1:1 Ibrahima Sory Camara (59.), 1:2 David Michel (89.).



FCW: Viktor Haufler - Manuel Braig (46. Luca Ries), Tim Scherff, Liridon Sylaj, Leon Reiner - Jonathan Burandt (86. Eray Cerit), Manuel Mohr, Marius Häußler (54. Wael El Moustapha), Cüneyt Avlayici, Felix Raphael Stückle (86. David Michel) - Mehmet Sahin.



Nächstes Spiel: FCW I - SV Dürmentingen I am Sonntag, 31. Mai um 15 Uhr