WACKERS FRAUEN HALTEN GUT MIT GEGEN DEN SPITZENREITER

Die Frauen des FC Wacker Biberach (7.) haben sich bei sommerlichen Temperaturen am heimischen Erlenweg gegen Spitzenreiter SGM SG Aulendorf / SV Bad Buchau achtbar aus der Affäre gezogen, letztlich aber unterlagen Sabrina Riedmüller (Foto) und Co. mit 1:4 (0:2).



(lk) - Die Wackeranerinnen starteten unaufmerksam in die Partie und fingen gleich in Spielminute eins durch Marleen John das erste Gegentor. Danach spielte sich die Partie größtenteils in der Hälfte der SGM ab, bis auf wenige Konter kamen die Gäste kaum zum Zug. Mit oftmals zu ungenauem Passspiel und einer mangelhaften Chancenverwertung standen sich die Wacker-Frauen letztendlich selbst im Weg und gingen nach dem zweiten Gästetreffer durch Julia Gil (41.) mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.



Im weiteren Spielverlauf reagierte die SGM auf die Fehler des FCW Frauen wachsam und effizient, wodurch sie zu zwei weiteren Toren kam (60./ Jule Dommer und 77./ Julia Gil). Mit Kampfgeist und starker Zweikampfführung verdienten sich die Wackeranerinnen in der 83. Spielminute das Ehrentor zum 1:4 durch Lea Bräuer.