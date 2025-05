Wackernheim vs. Schwabsburg: Pokalfinale verspricht Spektakel

Mainz-Bingen. Werden es 300, 400 oder sogar 500 Zuschauer? In jedem Fall dürfte es ziemlich voll werden rund um den Kunstrasenplatz an der Niersteiner Bachgasse, wenn sich am Donnerstag (15 Uhr) im Kreispokalfinale die Fußballer des 1. FC Schwabsburg und des TSV Wackernheim duellieren. Die AZ überträgt das Spiel im Livestream.

Auch wenn der FCS ein halbes Heimspiel hat und in der Tabelle der A-Klasse zehn Plätze besser postiert ist, sieht Schwabsburgs Trainer Dennis Bingenheimer seine Jungs nicht als Favorit an. „Ich glaube, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird“, sagt „Bingo“. „Wir sind zuletzt sehr schwankend in unseren Leistungen, versuchen aber unsere Power auf den Platz zu bekommen.“ Im Pokal könne jedoch alles passieren. „Der ganze Verein freut sich schon sehr auf das Spiel, das spürt man.“ Wie er den Gegner einschätzt? „Die Wackernheimer spielen einen sauberen Fußball, der Ball läuft, sie haben gute Jungs. Wir müssen sie im eigenen Ballbesitz ins Laufen bekommen, müssen uns selbst zwischen den Ketten gut bewegen und Räume bzw. offensive Lösungen finden. Wenn wir das umsetzen, können wir Wackernheim sehr weh tun. Wenn nicht, wird es eng.“

Nach drei Pleiten aus den vergangenen vier Partien kommt es in den Augen des 41-Jährigen „ganz klar darauf an, dass wir mit Lust und Freude auf den Platz kommen – ein Finale darf keinen Druck erzeugen, es muss einfach etwas Schönes, etwas Besonderes sein, die Jungs sollen es einfach genießen…“

Kurios: Nur nur drei Tage nach dem Pokalfight stehen sich beide Teams in der Liga erneut gegenüber. In der Hinserie gab es ein 3:3. „Wir glauben, es könnte nun zu einem ähnlichen Spektakel kommen. ⁠Nachdem wir Platz zwei in der Meisterschaft verspielt haben, ist es für uns eine riesige Chance, die Saison erfolgreich abzuschließen. Es gibt einen Pokal zu gewinnen – es soll ein Festtag für uns werden.“ Der Ex-Bodenheimer weiß: „Ein Pokalsieg wäre aber Balsam für unsere Seelen. Mich würde es für alle Beteiligten so sehr freuen – für die Jungs, den Verein, die vielen Helfer und Zuschauer. Und es wäre wohl der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.“ Bingenheimer baut auf die treue Fangemeinde. „Das ist so cool, egal wie schlecht wir diese Saison waren, es kommen immer so viele Zuschauer. Das ist verrückt.“ Personell steht beim FCS das größte Fragezeichen hinter Yannick Lorenz.

Bei Wackernheim fehlen neben den verhinderten Malte Eichhorn, ⁠Remi Jonathans und ⁠Thorsten Krüger auch die verletzten ⁠Leon Hill und ⁠Nick Reichert. „Ich denke, dass wir der Underdog sind, was aber in keinster Weise heißt, dass wir uns keine Chancen ausrechnen“, kommentiert TSV-Coach Elias Renz. „Schwabsburg hat eine enorm hohe individuelle Klasse, aber über Geschwindigkeit in der vorderen Kette kann man ihnen ein unangenehmes Spiel bereiten. Es wird darauf ankommen, es mehr zu wollen als der Gegner – das gilt für jede einzelne Position auf dem Platz.“

Ein Finale sei „für alle etwas Besonderes und keiner weiß, wie oft man ein Pokalfinale in seinem Leben spielen darf, entsprechend ist die Vorfreude groß, auch wenn wir quasi zwei Endspiele mit dem letzten Liga-Spieltag gegen Schwabsburg haben“. Renz betont: „Der Klassenerhalt hat bei uns klar Priorität, was nichts daran ändert, dass wir uns den Pokal unbedingt holen wollen. Das ist ein besonderes Erlebnis. Der Pokalsieg wäre schön fürs Dorf und unsere Anhänger, die uns durch eine Saison-Achterbahnfahrt begleitet haben. Wir wollen damit auch was zurückgeben.“