Wackeranerinnen liegen nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter

Die Frauen des FC Wacker Biberach (3.) haben am Muttertag beim FC BW Bellamont II (8.) einen 1:0 (0:0)-Arbeitssieg eingefahren. Sie liegen nun nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Burgrieden, der ein Spiel mehr ausgetragen hat. Das goldene Tor erzielte Luca Gebert mt einem Foulelfmeter in der 51. Minute.
Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich eine intensive und umkämpfte Partie. Beide Teams starteten engagiert, viele Zweikämpfe prägten das Spielgeschehen. Klare Torchancen blieben zunächst jedoch Mangelware. Erst nach 33 Minuten verzeichnete Wacker die erste Ecke der Begegnung. Zur Halbzeit stand folgerichtig ein torloses Remis.
Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. In der 51. Minute bekam Wacker nach einem Foulspiel einen Elfmeter zugesprochen: Luca Gebert übernahm Verantwortung und verwandelte sicher oben rechts zur 1:0-Führung für die Biberacherinnen.
Nur wenig später bot sich Wacker die große Chance zum zweiten Treffer: Nach einem starken Zuspiel kam Verena Lootz in aussichtsreicher Position zum Abschluss, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. Auch in den folgenden Minuten blieb der FC Wacker gefährlich. Ein weiterer Angriff über Luca Gebert wurde wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgepfiffen. In der 60. Minute sorgte ein Freistoß von Annette Gebert noch einmal für Gefahr, Bellamont konnte den Ball aber zur Ecke klären.
In der Schlussphase erhöhte Bellamont den Druck deutlich und drängte auf den Ausgleich. Die Gastgeberinnen kamen zwar immer wieder nach vorne, zwingende Torchancen ließ die Biberacher Defensive jedoch kaum zu. Mit großem Einsatz und viel Kampfgeist verteidigte der FCW die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.Fazit:
EIn hart erarbeiteter, aber verdienter Auswärtssieg.
Tor: Luca Gebert (51.), Foul-Elfmeter.
FCW: Natascha Schmid, Larissa Ege, Michaela Stöckl, Habiba Abouelela, Elisabeth Baur, Luca Gebert (81. Marleen Löw), Dina Mirčić (85. Sabrina Riedmüller), Sabrina Riedmüller (56. Lina Carstensen), Çağla Taşcı (38. Annette Gebert), Verena Lootz (39. Luca Gebert) (81. Marleen Löw) (88. Tabea Schmiegelt), Lea Bräuer.