Wackeranerinnen liegen nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter von Winfried Hummler · Heute, 19:36 Uhr · 0 Leser

Für Bellamonts Torhüterin gab es nix zu halten bei Luca Geberts Foulelfmeter. – Foto: Charly Achberger

Die Frauen des FC Wacker Biberach (3.) haben am Muttertag beim FC BW Bellamont II (8.) einen 1:0 (0:0)-Arbeitssieg eingefahren. Sie liegen nun nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Burgrieden, der ein Spiel mehr ausgetragen hat. Das goldene Tor erzielte Luca Gebert mt einem Foulelfmeter in der 51. Minute.





Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich eine intensive und umkämpfte Partie. Beide Teams starteten engagiert, viele Zweikämpfe prägten das Spielgeschehen. Klare Torchancen blieben zunächst jedoch Mangelware. Erst nach 33 Minuten verzeichnete Wacker die erste Ecke der Begegnung. Zur Halbzeit stand folgerichtig ein torloses Remis.



Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. In der 51. Minute bekam Wacker nach einem Foulspiel einen Elfmeter zugesprochen: Luca Gebert übernahm Verantwortung und verwandelte sicher oben rechts zur 1:0-Führung für die Biberacherinnen.



