WACKER WACHT ZU SPÄT AUF UND VERLIERT VERDIENT

Nach der Niederlage in Muttensweiler müssen sich die Wackeraner die Mentalitäts-Frage gefallen lassen. Angesichts der Bedeutung des Spiels und eines - wie erwartet - vor Ehrgeiz brennenden Gegners, grenzte deren Auftritt in der ersten Halbzeit, ja sogar bis zum 2:0 für die Gastgeber nämlich an "Spielverweigerung". Es fehlte an allem, vor allem aber an den Grundtugenden: Einsatzfreude, Körpersprache, Biss, Siegeswille und (wie immer) am gegenseitigen Anfeuern.



Bei den Gastgebern lief derweil das Kontrastprogamm: Sie gaben alles, waren den Unseren in allen Belangen überlegen, hauptsächlich in läuferischer und kämpferischer Hinsicht. Besonders torgefährlich wirkten sie vor dem Seitenwechsel indes auch nicht. Mit einer Ausnahme halt, als sie in der 26. Minute zuschlugen und in Führung gingen. Während Wackers Offensiv-Bemühungen schon im Versuchsstadium verpufften und der SGM-Keeper nicht einmal ernsthaft eingreifen musste.



Die Wackeraner wachten erst auf, nachdem "Mutscha" in der 57. Minute das 2:0 erzielt hatte. Schon drei Minuten später verkürzten sie nämlich auf 1:2, durch einen platzierten 20-Meter-Schuss von Tim Scherff. Vorbereiter war Habib Habibyar. In der Folge zogen sie das Tempo an, gewannen nun auch mehr Zweikämpfe und drängten - vornehmlich in der Schlussphase - auf den Ausgleich. Dazu reicht es aber nicht leider mehr: Die Hausherren hielten stets dagegen und schaukelten das Ding nach Hause. Verdientermaßen, weil sie mehr investiert und mehr Siegeswillen an den Abend gelegt hatten



Fazit von Wacker-Trainer Marco Liebmann: "In der ersten Halbzeit haben wir die Platzverhältnisse nicht angenommen und zu umständlich gespielt. Die zweite Halbzeit war engagierter und deutlich besser. Leider konnten wir dabei zwei Großchanen nicht nutzen. Aufgrund der ersten Halbzeit und des couragierten Spiels von Muttensweiler haben wir allerdings verdient verloren."



Tore: 1:0 Paul Britsch (26.), 2:0 Paul Britsch (57.), 2:1 Tim Scherff (60.).



FCW: Viktor Haufler - Manuel Braig (80./Laith Eisler), Michael Werner, Yahaya Dalati - Jakob Kolesch (50./Benjmin Klamert), Muhammed Manjang (57./Habib Habibyar), Tim Scherff, Manuel Mohr, Mehmet Sahin - Alfusainey Bah (77./Markus Maichle), Gino Eisler.



Schiedsrichter: Ingo Grieser (Schemmerhofen).



Im Spiel der Reserven kassierte der FCW eine 7:1 (3:0)-Klatsche. Das Ehrentor erzielte Ruben Winkhart.



Nächstes Spiel: FCW I - FC BW Bellamont (Sonntag, 30. Oktober um 15 Uhr. - Vorspiel der Reserven: 13.15 Uhr)