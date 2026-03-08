WACKER VERSPIELT IN DER SCHLUSSPHASE EINEN 3:1-VORSPRUNG von Winfried Hummler · Heute, 21:41 Uhr · 0 Leser

Der SV Schemmerhofen (hier mit Justin Ehe, links) hatte gegen den FC Wacker (hier mit Mircha David Gach, rechts) das bessere Ende für sich – Foto: Charly Achberger

(wh) - Der FC Wacker Biberach (10.) hat beim SV Schemmerhofen (6.) in der Schlussphase einen 3:1-Vorsprung verspielt und stand am Ende mit leeren Händen da. Bei der 4:3 (1:1)-Niederlage sorgten Mircha David Gach, Felix Stückle und Tim Scherff (mit Foulelfmeter) für die Wacker-Tore.





Beide Teams boten kein hochklassiges, aber ein flottes und sehr abwechslungsreiches Spiel: Sieben Tore bekamen die Fans zu sehen, drei Foulelfmeter, eine Menge (teils nickliger) Zweikämpfe, acht gelbe Karten, drei Aluminiumtreffer und ein paar fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen. Dass die Biberacher dabei - obwohl in der 72. Minute noch 3:1 führend - am Ende gänzlich leer ausgingen, war einigen Portionen Pech geschuldet, vor allem aber den eigenen Unzulänglichkeiten in der Schlussphase.



Die Gastgeber nützten dies aus und leiteten mit dem Anschlussstor zum 2:3 in der 72. Minute den Umschwung ein. Diesem Treffer ging allerdings ein klares, jedoch nicht geahndetes Handspiel des SVS voraus. In der Folge verhängte der Unparteiische zwei berechtigte Foul-Elfmeter für die Einheimischen, die Stefan Romer in der 84. und 87. Minute zum 3:3 und 4:3 versenkte. Fiel der von Simon Hepp verursachte erste Strafstoß noch unter die Kategorie "unglücklich", war der zweite überflüssig wie ein Kropf. Denn: Der ansonsten einwandfrei haltende Wacker-Torhüter Onur Baran ging dabei völlig übermotiviert zu Werke, als er einen mit dem Rücken zum Wacker-Gehäuse und in ungefährlicher Position agierenden Schemmerner Akteur ohne jegliche Not zu Fall brachte.



