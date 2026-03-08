WACKER VERSPIELT IN DER SCHLUSSPHASE EINEN 3:1-VORSPRUNG

(wh) - Der FC Wacker Biberach (10.) hat beim SV Schemmerhofen (6.) in der Schlussphase einen 3:1-Vorsprung verspielt und stand am Ende mit leeren Händen da. Bei der 4:3 (1:1)-Niederlage sorgten Mircha David Gach, Felix Stückle und Tim Scherff (mit Foulelfmeter) für die Wacker-Tore.
Beide Teams boten kein hochklassiges, aber ein flottes und sehr abwechslungsreiches Spiel: Sieben Tore bekamen die Fans zu sehen, drei Foulelfmeter, eine Menge (teils nickliger) Zweikämpfe, acht gelbe Karten, drei Aluminiumtreffer und ein paar fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen. Dass die Biberacher dabei - obwohl in der 72. Minute noch 3:1 führend - am Ende gänzlich leer ausgingen, war einigen Portionen Pech geschuldet, vor allem aber den eigenen Unzulänglichkeiten in der Schlussphase.
Die Gastgeber nützten dies aus und leiteten mit dem Anschlussstor zum 2:3 in der 72. Minute den Umschwung ein. Diesem Treffer ging allerdings ein klares, jedoch nicht geahndetes Handspiel des SVS voraus. In der Folge verhängte der Unparteiische zwei berechtigte Foul-Elfmeter für die Einheimischen, die Stefan Romer in der 84. und 87. Minute zum 3:3 und 4:3 versenkte. Fiel der von Simon Hepp verursachte erste Strafstoß noch unter die Kategorie "unglücklich", war der zweite überflüssig wie ein Kropf. Denn: Der ansonsten einwandfrei haltende Wacker-Torhüter Onur Baran ging dabei völlig übermotiviert zu Werke, als er einen mit dem Rücken zum Wacker-Gehäuse und in ungefährlicher Position agierenden Schemmerner Akteur ohne jegliche Not zu Fall brachte.
In den Schlussminuten beklagten die Wackeraner zweierlei: ein elfmeterreifes, aber nicht geahndetes Foul des Schemmer Keepers und einen Schuss von Manuel Braig, der am Innenpfosten landete und die Linie entlang tanzte, aber leider nicht das eigentlich verdiente 4:4 brachte.
So enttäuschend das Endergebnis für Wacker ausfiel, so erfreulich waren die Leistungen seiner Debütanten: von Mittelstürmer Mircha David Gach, der per Fallrückzieher (42.) zum zwischenzeitlichen 1:1 traf, ebenso vom agilen A-Jugendspieler Felix Stückle, der die 2:1-Führung (53.) besorgte. Als dann Kapitän Tim Scherff in der 66. Minute per Strafstoß (nach Foul an Mehmet Sahin) auf 3:1 erhöhte, schien alles auf einen Sieg der Biberacher hinauszulaufen. Dass es am Ende nicht so kam, lag dann - fragwürdige Schiedsrichter-Pfiffe hin oder her - einzig und allein im Nachlassen der Blaugelben.
Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Bis zum 3:1 hat meine Mannschaft den taktischen Plan vollständig umgesetzt. Leider ist danach Chaos in unsere Reihen gekommen, was die Heimmannschaft konsequent ausgenutzt hat. Trotz der Niederlage hat die Mannschaft gezeigt, dass großes Potenzial in ihr steckt."
Tore: 1:0 Marc Habrik (22.), 1:1 Mircha David Gach (22.), 1:2 Felix Raphael Stückle (53.), 1:3 Tim Scherff (66. Foulelfmeter), 2:3 Dario Ehe (72.), 3:3 Stefan Romer (84. Foulelfmeter), 4:3 Stefan Romer (87. Foulelfmeter).
FCW: Onur Baran - Felix Werner (83. Eray Cerit), Liridon Sylaj ( (90. Endri Onuzi), Simon Hepp, Manuel Braig - Luca Ries (70. Jakob Kolesch), Manuel Mohr, Tim Scherff, Felix Stückle (75. Marius Häußler), Mehmet Sahin - Mircha David Gach.
Schiedsrichter: Fabian Schad (Reinstetten).
Nächstes Spiel: FCW I - SGM Alberweiler I (Sonntag, 15. März um 15 Uhr).