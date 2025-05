Wacker verpflichtet Franzosen Timothée Diowo von Schwaben Augsburg

Ausgebildet beim französischen Fünftligisten Jeanne d’Arc de Drancy entschied sich Diowo im August 2021 für einen Wechsel nach Deutschland zum TSV Schwaben Augsburg. In den ersten drei Spielzeiten absolvierte der 1,79 Meter große Franzose 40 Spiele für die Schwabenritter, erzielte dabei zehn Treffer, bereitete elf Tore direkt vor und hatte damit in der Bayernliga-Saison 2023/2024 (sieben Tore und sechs Assists) maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga Bayern. In der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit 2024/2025 stand Diowo in 30 Begegnungen auf dem Rasen, wobei ihm vier Tore und drei Assists gelangen. Ab Sommer wird der Linksfuß beim SV Wacker Burghausen mit der Rückennummer 19 auf Torejagd gehen.

"Mit Timothée ist es uns gelungen, einen weiteren jungen und talentierten Spieler zu verpflichten, der sowohl auf den offensiven Außenbahnen als auch im Angriffszentrum variabel einsetzbar ist. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Offensivspiel mit seinem extremen Tempo und seiner Dribbelstärke bereichern wird", freut sich Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, über die Neuverpflichtung.