WACKER VERLIERT SPIEL UND WERTVOLLEN BODEN IM ABSTIEGSKAMPF

(wh) - Der FC Wacker Biberach (10.) hat bei der SGM Laupertshausen/Maselheim (7.) mit 2:0 (2:0) verloren und damit auch wertvollen Boden im Kampf um den Klassenerhalt.
Die Biberacher konnten in Laupertshausen nicht an ihre gute Leistung vom Vorsonntag gegen den Tabellenzweiten Warthausen/Birkenhard anknüpfen und mussten sich verdientermaßen geschlagen geben.
Die Platzherren gingen einfach griffiger respective energischer ans Werk und profitieren bei ihren Toren zudem von kapitalen Fehlern der Wackeraner. Das 1:0 in der 22. Minute - mittels eines eigentlich harmlosen Distanzschusses - ging eindeutig auf das Konto von Wacker-Keeper Onur Baran, während beim 2:0 in der 42. Minute Tim Scherff und Manuel Braig nicht gut aussahen.
Der FC Wacker versuchte in der ersten Halbzeit vornehmlich mit spielerischen Lösungen zum Erfolg zu kommen. Fatalerweise: Denn auf dem holprigen Geläuf war das ein völlig untaugliches Mittel. Zudem zogen die Gäste bei den vielen von Kampf und Krampf geprägten Aktionen im Mittelfeld und beim Kampf um die zahlreichen zweiten Bälle zumeist den Kürzeren. Dementsprechend sprangen vor der Pause nur zu ein paar Halbchancen für sie heraus.
Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Wackeraner und passten ihre Spielweise den Platzverhältnissen an. So kamen sie zu zwei hundertprozentigen Torchancen, die von Mircha David Gach (53.) und Jakob Kolesch (83.) aber vergeben wurden - somit auch die Gelegenheit, dem sehr zerfahrenen Spiel (vielleicht?) eine Wende zu geben. Nachdem die Einheimischen auch noch die eine oder andere gute Einschuss-Gelegenheit liegen ließen, blieb es beim 2:0.
Durch die Niederlage und die Ergebnisse der anderen Teams im hinteren Tabellendrittel ist der Vorsprung der Biberacher auf den Relegationsplatz auf drei Punkte zusammengeschmolzen.
Fazit von Wackers Co-Trainer Mehmet Sahin: "Leider haben wir in der ersten Halbzeit nichts von dem umgesetzt, was wir trainiert haben. In der zweiten Halbzeit waren wir zwar williger, aber die Torgefährlichkeit hat uns gefehlt. Wir haben zurecht verloren, auch wenn viel mehr drin gewesen wäre."
Tore: 1:0 Martin Kuhl (22.), 2:0 Lukas Vogel (42.).
FCW: Onur Baran - Felix Werner (62. Eray Cerit), Simon Hepp, Tim Scherff, Manuel Braig - Luca Ries (46. Jakob Kolesch), Manuel Mohr, Marius Häußler (46. Leon Reiner), Cüneyt Avlayici (80. Fabio Günther), Mehmet Sahin - Mircha David Gach.
Schiedsrichter: Jürgen Hinderhofer (Mengen).
Nächstes Spiel: FCW I - SGM Alberweiler I am Sonntag, 29. März um 15 Uhr.