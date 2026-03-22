WACKER VERLIERT SPIEL UND WERTVOLLEN BODEN IM ABSTIEGSKAMPF von Winfried Hummler · Heute, 21:17 Uhr · 0 Leser

Patrick Kramer (Nr. 5) und seine Laupertshauser (weiß) waren meist einen Tick schneller am Ball als die Wackeraner (blau). – Foto: Charly Achberger

(wh) - Der FC Wacker Biberach (10.) hat bei der SGM Laupertshausen/Maselheim (7.) mit 2:0 (2:0) verloren und damit auch wertvollen Boden im Kampf um den Klassenerhalt.



Die Biberacher konnten in Laupertshausen nicht an ihre gute Leistung vom Vorsonntag gegen den Tabellenzweiten Warthausen/Birkenhard anknüpfen und mussten sich verdientermaßen geschlagen geben.





Die Platzherren gingen einfach griffiger respective energischer ans Werk und profitieren bei ihren Toren zudem von kapitalen Fehlern der Wackeraner. Das 1:0 in der 22. Minute - mittels eines eigentlich harmlosen Distanzschusses - ging eindeutig auf das Konto von Wacker-Keeper Onur Baran, während beim 2:0 in der 42. Minute Tim Scherff und Manuel Braig nicht gut aussahen.



Der FC Wacker versuchte in der ersten Halbzeit vornehmlich mit spielerischen Lösungen zum Erfolg zu kommen. Fatalerweise: Denn auf dem holprigen Geläuf war das ein völlig untaugliches Mittel. Zudem zogen die Gäste bei den vielen von Kampf und Krampf geprägten Aktionen im Mittelfeld und beim Kampf um die zahlreichen zweiten Bälle zumeist den Kürzeren. Dementsprechend sprangen vor der Pause nur zu ein paar Halbchancen für sie heraus.



