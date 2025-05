Wacker verliert Spiel und damit auch das Rennen um Platz zwei

(wh) – Der ersatzgeschwächte FC Wacker Biberach (3.) hat gegen den SV Winterstettenstadt (13.) mit 1:2 (1:2) verloren und damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch das Rennen um den zweiten Platz. Während die Gäste mit ihrem vierten Sieg in Folge im Kampf um den Klassenerhalt wertvollen Boden gutmachten. Das Wacker-Tor erzielte Gino Eisler (Foto), für die beiden Winterstetter Treffer sorgte Oliver Zeh.

Der SV Winterstettenstadt war der erwartet starke Gegner und ungeachtet des großen tabellarischen Unterschiedes ein (jederzeit) ebenbürtiger Gegner. So entwickelte sich ein ausgeglichenes, flottes und ansehnliches Spiel, in dem sich beide Teams nix schenkten. Dabei legten die Gäste einen Blitzstart hin: Bereits nach zwei Minuten gingen sie durch ihren Torjäger Oliver Zeh in Führung. Danach wogte die Partie hin und her, mit Chancen für beide Teams. Eine davon nützte Gino Eisler mit seinem elften Saisontreffer zum 1:1-Ausgleich für die Biberacher nach Vorarbeit von Jakob Kolesch. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45. + 1) schlugen die Winterstetter aber zurück und gingen erneut in Führung, wieder durch Oliver Zeh.