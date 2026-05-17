WACKER VERLIERT BIG POINT UND LÄSST NEUFRA WIEDER HOFFEN von Winfried Hummler · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser

Die blaugelben Biberacher hatten mehr Ballbesitz, aber am Ende das Nachsehen – Foto: Florian Achberger

(wh) - Der FC Wacker Biberach (12.) hat im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten FV Neufra mit 1:2 (0:0) den Kürzeren gezogen und damit den Gast zurückgeholt in die "Verlosung" um den Klassenerhalt. Das Wacker-Tor erzielte Wael El Moustapha, für Neufra traf Fabian Brehm zweimal.



Wacker geriet gegen den FV Neufra in der Nachspielzeit (91.) auf die Verliererstraße und büßte damit einen Punkt ein, der am Schlussspurt in der Liga noch Gold wert sein könnte. Der Siegtreffer für die Gäste resultierte unglücklicherweise, aber auch bezeichnenderweise aus einem abgefälschten Schuss. Noch ungeschickter hatten sich die Biberacher beim ersten Gegentor in der 50. Minute angestellt, als gleich zwei Spieler ausrutschten und somit dem FVN das 1:0 servierten.





Überhaupt hatten herausgespielte Torchancen absoluten Seltenheitswert in dem schwachen und ereignisarmen Kick, in dem beide Mannschaften zeigten, warum sie im Tabellenkeller hocken. Eine Ausnahme bildete Wackers Treffer zum 1:1-Ausgleich in der 79. Minute, als Manuel Mohr mit einem feinen Pass Mehmet Sahin schickte, und dieser von der Grundlinie aus auf A-Jugendspieler Wael El Moustapha zurücklegte, so dass der den Ball nur noch einzuschieben brauchte.



Wacker war gegen den sehr diszipliniert verteidigenden Tabellenvorletzten zwar stets bemüht, fand aber kaum mal eine erfolgverprechende Lösung. Das Offensivspiel der Wackeraner lahmte an allen Ecken und Enden, weil es ihnen neben Ideen auch an Durchschlagskraft fehlte, zudem an der Präzision im Passspiel, vor allem aber am "Leben" und der Gier, das Spiel gewinnen zu wollen, um sich damit big points zu holen im Kampf gegen den Abstieg.



