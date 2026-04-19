WACKER VERLANGT CLEVEREN GÄSTEN ALLES AB, GEHT ABER LEER AUS

Nach der Pause legten die Gäste eine Schippe drauf, scheiterten aber zunächst an Wackers aufmerksamen Keeper Onur Baran oder an dessen Vorderleuten. Die größte Chance hatte allerdings Marius Häußler in der 53. Minute, als er - wie bei seinem Führungstreffer - den SG-Torhüter umkurvte, erneut das leere Tor vor sich hatte, den Ball aber diesmal aus nicht ganz einfachem Winkel nur ans Außennetz beförderte. Kurz drauf reklamierten die Gastgeber zurecht einen Foul-Elfmeter, nachdem Mehmet Sahin mit einem knallharten Bodycheck von den Beinen geholt worden war, der Schiedsrichter jedoch die im Eishockey übliche Auslegung anwandte und weiterlaufen ließ.
Die Gäste erhöhten danach die Schlagzahl und glichen in der 57. Minute mit dem 30. Saisontreffer ihres Goalgetters Niklas Ruf aus. Sechs Minuten setzten sie dann noch einen drauf, als Niklas Bailer eine (eigentlich verunglückte) Flanke zum 2:1 einköpfen konnte.
Der Tabellendritte hatte fortan mehr Spielanteile, biss sich aber immer wieder an unseren bravourös kämpfenden Männern die Zähne aus. Zwei Möglichkeiten zum (verdienten) Ausgleich hatten die Unseren zudem, die sie aber liegen ließen.
So trugen die cleveren und spielstarken Gäste den Sieg davon, mit dem sie der SGM Birkenhard/Warthausen auf die Pelle rückten und ihre Chancen auf das Erreichen des zweiten Tabellenplatzes nachhaltig erhöhten.
Der FC Wacker rutschte dagegen auf Platz 12 zurück, hielt aber seinen Vorsprung auf die Teams der Abstiegszone, da die allesamt verloren. Fazit
von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Wir waren heute auf die Stärken des Gegners konzentriert und konnten den lange gut neutralisieren. Leider hat uns wieder einmal das nötige Glück gefehlt, denn nach der Chance von Marius hätten wir mit 2:0 führen müssen. Stattdessen haben wir kurz darauf das 1:1 kassiert und wenig später durch eine unglückliche Aktion noch das zweite Gegentor. Trotz der Niederlage kann ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen, sie hat bis zum Schluss um die Punkte gekämpft."Tore:
1:0 Marius Häußler (13.), 1:1 Niklas Ruf (57.), 1:2 Niklas Bailer (63.).FC Wacker:
Onur Baran - Felix Werner (63. Shahzad Alizada), Liridon Sylaj, Simon Hepp, Leon Reiner (80.Wael El Moustapha) - Mehmet Sahin, Tim Scherff, Manuel Mohr (46. Luca Ries), Cüneyt Avlayici (70. Ammar Ali Fazal), Mircha David Gach (75. Fabio Günther) - Marius Häußler.
SGM Äpfingen/Baltringen: Julian Eiberle, Niklas Bailer, Martin Steiner (69. Julius Frankenhauser), Lorenz Ege (19. Philip Rupf), Philipp Lutz, Lukas Egger, Jonas Bailer, Jan Egle (75. Patrick Egle), Jan Müller, Fabian Bogenrieder (81. Aaron Glaser), Niklas Ruf.
Schiedsrichter: Benjamin Felka (Mittelbiberach).
Nächstes Spiel: SGM Attenweiler/Oggelsbeuren I - FCW I am Sonntag, 26. April um 15 Uhr in Oggelsbeuren.