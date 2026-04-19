WACKER VERLANGT CLEVEREN GÄSTEN ALLES AB, GEHT ABER LEER AUS von Winfried Hummler · Heute, 22:08 Uhr · 0 Leser

Der FC Wacker (blau, hier mit Simon Hepp) und die SGM Äpfingen (rot) bewegten sich zumeist auf Augenhöhe – Foto: Florian Achberger

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(wh) - Der FC Wacker Biberach Erste (12.) hat in seinem Heimspiel der starken und cleveren SGM Äpfingen/Baltringen (3.) alles abverlangt, ging aber beim 1:2 (1:0) leer aus. Den Wacker-Treffer erzielte Marius Häußler, für die SGM trafen Niklas Ruf und Niklas Bailer.



In einer hochklassigen und flotten Partie zeigten die Biberacher vor allem in der ersten Halbzeit ihr großes Potenzal: Sie setzten offensiv immer wieder Akzente und ließen defensiv nix anbrennen. Den frühen Lohn ernteten sie in der 13. Minute durch Marius Häußler, der nach einem langen Ball von Leon Reiner einen Fehler des Gästekeepers ausnutzte und den Ball zum 1:0 ins leere Tor schob. Glück hatten sie hingegen bei zwei Entscheidungen des Schiedsrichters: Er versagte einem Tor der SGM wegen Abseits die Anerkennung (17.) und drückte bei einem (allerdings unabsichtlichen) Handspiel (44.) von Manu Mohr beide Augen zu.





Nach der Pause legten die Gäste eine Schippe drauf, scheiterten aber zunächst an Wackers aufmerksamen Keeper Onur Baran oder an dessen Vorderleuten. Die größte Chance hatte allerdings Marius Häußler in der 53. Minute, als er - wie bei seinem Führungstreffer - den SG-Torhüter umkurvte, erneut das leere Tor vor sich hatte, den Ball aber diesmal aus nicht ganz einfachem Winkel nur ans Außennetz beförderte. Kurz drauf reklamierten die Gastgeber zurecht einen Foul-Elfmeter, nachdem Mehmet Sahin mit einem knallharten Bodycheck von den Beinen geholt worden war, der Schiedsrichter jedoch die im Eishockey übliche Auslegung anwandte und weiterlaufen ließ.



Die Gäste erhöhten danach die Schlagzahl und glichen in der 57. Minute mit dem 30. Saisontreffer ihres Goalgetters Niklas Ruf aus. Sechs Minuten setzten sie dann noch einen drauf, als Niklas Bailer eine (eigentlich verunglückte) Flanke zum 2:1 einköpfen konnte.



