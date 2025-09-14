WACKER VERKAUFT SICH BEIM 0:4 IN BIRKENHARD WEIT UNTER WERT

Jakob Kolesch (blau) und seine Wackeraner sind auf Platz zehn abgerutscht – Foto: Charly Achberger (Archivbild)

(wh) - Der FC Wacker Biberach (10.) hat bei der SGM Birkenhard/Warthausen (2.) mit 4:0 (1:0) verloren, sich dabei aber weit unter Wert verkauft. Ex-Wackeraner Patrick Wilpert besorgte alle Tore.



Kein Zweifel: Die Gastgeber waren letzlich besser, handlungsschneller, ballsicherer, robuster in den meisten Zweikämpfen, vor allem aber effizienter. Sie brauchten allerdings, bis zur 43. Minute, ehe sie den gut haltenden Wacker-Keeper Viktor Haufler zum ersten Mal bezwungen hatten. Ein Freistoß aus 20 Metern landete zunächst in der Wacker-Mauer, dann aber bei dem freistehenden Patrick Wilpert, der sich nicht zweimal bitten ließ und die Kugel unhaltbar ins lange Eck zimmerte. Ansonsten blieben Torraumszenen respective Torchancen in Halbzeit eins weitgehend Mangelware.



Das änderte sich nach der Pause, als die Biberacher mehr ins Offensivspiel investierten. Als treffsicherer erwiesen sich allerdings die BIrkenharder, die in der 53. MInute durch Wilpert auf 2:0 erhöhten. Die Wackeraner ließen sich von diesem Rückschlag aber nicht entmutigen und erspielten sich in den folgenden 25 Minuten immerhin drei Möglichkeiten, um auf 1:2 zu verkürzen und dem Spiel eine Wende zu geben. Zweimal schossen Jonathan Burandt und Mehmet Sahin dabei knapp am Gehäuse vorbei, das dritte Mal fischte der glänzend reagierende SGM-Keeper Florian Haller einen satten 25-Meter-Freistoß von Marius Häußler aus dem Torwinkel.

Besser machten es die Platzherren, denn wiederum Wilpert erzielte in der 78. Minute das 3:0, um dann in der 88. Minute noch einen draufzusetzen. Den verdienten Ehrentreffer unserer Mannschaft verhinderte derweil erneut der Birkenharder Schlussmann, als er einen sehenswerten Volleyschuss von Mehmet Sahin (81.) mit einer tollen Parade unschädlich machte.



Letztlich ein zu hoch ausgefallener Sieg der er SGM Birkenhard/Warthausen, die damit auf Platz zwei vorstieß, während die Biberacher, bei denen Tim Scherff und Simon Hepp schmerzlich vermisst wurden, auf Rang zehn zurückfielen. Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Wir waren nicht in der Lage unser Potenzial zu zeigen. Der Gegner hat verdient gewonnen."



Tore: 1:0 Patrick Wilpert (43.), 2:0 Patrick Wilpert (53.), 3:0 Patrick Wilpert (78.), 4:0 Patrick Wilpert (88.).



FCW: Viktor Haufler - Jakob Kolesch, Felix Werner, Manuel Braig, Krystian Kondarewicz (78. Adem Seid Osman) - Luca Ries (45. Jonathan Köhle), Leon Reiner, Marius Häußler, Cüneyt Avlayici, Mehmet Sahin - Jonathan Burandt (72. Adnan Zaydan).