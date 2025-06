Wacker vergibt Elfmeter zum 2:0 und kassiert kurz drauf zwei Gegentore

(wh) - Der FC Wacker Biberach (4.) hat mit dem 1:3 (0:0) beim SV Ellwangen (3.) das Spiel verloren und damit auch das Rennen um den dritten Platz im Endklassement der KLA 3. Den Wacker-Treffer erzielte Chris Henry, für Ellwangen trafen Josef Demmel, Andreas Paulus und Selim Altinsoy.



In der ersten Halbzeit tat sich über eine halbe Stunde nichts Nennenswertes, sieht man einmal von einem Pfostenschuss des SVE aus spitzem Winkel in der 27. Minute ab. In den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel wachten dann die Biberacher auf: Ein schwierig zu nehmender Kopfball von Henry (38.) verfehlte knapp das Ziel und zweimal zwang Lukas Höchst mit seinen Schüssen den SVE-Schlussmann (44./45.) zu reaktionsschnellen Abwehrreaktionen.



Diesen Schwung nahmen die Wackeraner mit in die zweite Halbzeit: Sie gingen in der 47. Minute durch Chris Henry mit 1:0 in Führung, nach starker Vorarbeit von Daniel Rulani. Und beim nächsten Angriff (48.) bekamen sie nach einem Foul des Ellwanger Keepers an Daniel Rulani einen Elfmeter zugesprochen. Chris Henry scheiterte bei der Ausführung des Strafstoßes jedoch am Ellwanger Schlussmann, der damit seinen Fehler ausbügelte.



Und weil ein Unglück selten alleine kommt, fingen sich die Gäste in der 53. Minute den Ausgleich durch einen nahe der Seitenauslinie geschlagenen 30-Meter-Freistoß, der über den ansonsten gut haltenden "Ersatzkeeper" und gelernten Feldspieler Michi Werner ins lange Eck segelte. Werner stand im Kasten, weil keiner der etatmäßigen Torhüter zur Verfügung stand. Bezeichnend auch: Auf der Bank saßen nur drei Wacker-Spieler zum EInwechseln.



Die bis dato vergleichsweise harmlosen Gastgeber witterten nun Morgenluft und setzten in der 55. Minute mit dem 2:1 nach. Der FC Wacker hatte in der Folge noch zwei, drei Gelegenheiten, um auszugleichen, wusste sie aber nicht zu nutzen. Im Gegensatz zu den Hausherren: Sie konterten in der 74. Minute Wacker schulbuchmäßig aus und erhöhten auf 3:1.



Kurz vor Schluss hatte Chris Henry mit einem Pfostenschuss Pech, so dass es beim 3:1-Sieg für Ellwangen blieb.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, mit Chancen für beide Seiten. Nach unserem verschossen Elfmeter ist der Gegner zum glücklichen Ausgleich gekommen. Dann haben wir leider auch noch zwei Fehler gemacht im Spielaufbau, die hat der Gegner gnadenlos ausgenutzt."



Tore: 0:1 Christopher Henry (47.), 1:1 Josef Demmel (53.), 2:1 Andreas Paulus (55.), 3:1 Selim Altinsoy (74.).



SV Ellwangen: Phillip Kuhn, Michael Christ (63. Adrian Bernhard), Moritz Paulus, Julian Birk, Max Willburger, Felix Paulus (67. Jakob Kienle), Nils Lüben (50. Josef Demmel), Selim Altinsoy, Paul Willburger, Andreas Paulus, Levi Mahle (50. Markus Welte).



FCW: Michael Werner - Jakob Kolesch, Simon Hepp, Jonathan Burandt (46. Manuel Braig), Ben Mersinger (60. Krystian Kondarewicz) - Benjamin Klamert, Tim Scherff, Giovane Eisler (46. Leon Reiner), Lukas Höchst, Christopher Henry - Daniel Rulani.



Schiedsrichter: Michael Jahnel (Mittelbiberach).



Nächstes und letztes Saisonspiel: FCW - BSC Berkheim (Samstag, 7. Juni um 16 Uhr)



Unsere Zweite verlor ihr Heimspiel gegen Schlusslicht SGM Muttensweiler/Hochdorf II mit 0:4 (0:1).