Wacker-Urgestein wagt einen neuen Schritt Nach vielen Jahren bei seinem Herzensverein zieht einer der prägendsten Spieler des FSV Wacker 90 Nordhausen einen Schlussstrich – und sucht eine neue sportliche Herausforderung. von André Hofmann · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser

Jahrelang Gegner, jetzt Teamkollegen: Felix Schwerdt (rechts) spielt zukünftig beim SV 09 Arnstadt um Brooklyn Menge (links). – Foto: © Sebastian Harbke

Nun ist klar: Felix Schwerdt läuft in der kommenden Saison für den SV 09 Arnstadt auf. Der 30-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei an den Obertunk, nachdem sein Vertrag beim FSV Wacker 90 Nordhausen ausgelaufen ist.

Mit Schwerdt verliert Wacker nicht nur seinen Kapitän, sondern auch eines der Gesichter des Vereins. Der Mittelfeldspieler stammt aus dem eigenen Nachwuchs, gehörte über ein Jahrzehnt zum Herrenbereich und absolvierte insgesamt 291 Pflichtspiele für die Nordhäuser. Dabei gelangen ihm bemerkenswerte 87 Tore. Besonders in der Saison 2023/24 bewies Schwerdt seine außergewöhnliche Torgefahr, als er in 29 Verbandsligapartien 22 Treffer erzielte. Selbst als Wacker im Mai 2024 seine Vertragsverlängerung bekanntgab, bezeichnete der Verein ihn als „absoluten Führungsspieler, Leistungsträger, Routinier und Wacker-Urgestein“. "... tat extrem weh" Entsprechend emotional fiel ihm der Abschied. „Unfassbar schwer, ich habe eine sehr emotionale Verbindung zu diesem Verein. Als es dann soweit war, tat es extrem weh“, sagte Schwerdt gegenüber FuPa Thüringen. Umso erleichterter sei er gewesen, dass der Klassenerhalt mit der großen Unterstützung der Fans noch gelungen sei. „Für mich war es nie selbstverständlich, dort zu spielen und das Kapitänsamt inne gehabt zu haben. Das war eine große Ehre für mich.“

Trotz der tiefen Verbundenheit entschied sich Schwerdt bewusst gegen einen Verbleib. „Ich wollte sportlich eine neue Herausforderung haben. Dazu kam, dass die letzten Jahre in Nordhausen enorm viel Kraft kosteten“, erklärt der 30-Jährige. Dass die Wahl auf den SV 09 Arnstadt fiel, kam nicht von ungefähr. Eine wichtige Rolle spielte Trainer Martin Hauswald, der Schwerdt einst in Nordhausen in die erste Mannschaft holte. „Hausi hatte mich damals in Nordhausen in die erste Mannschaft geholt und wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Wir standen über die Jahre immer mal in Kontakt“, berichtet Schwerdt. Hinzu komme, dass er viele Spieler bereits kenne – einige Arnstädter Spieler waren Schwerdt's Mitspieler beim Intermezzo beim FC Rot-Weiß Erfurt - erleichterten die Entscheidung zusätzlich.

Neue Farben nach Jahre bei Wacker: Felix Schwerdt – Foto: © Daniel Nehrlich