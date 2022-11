– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

Wacker & FCC ohne Mühe - Elfmeterkrimi in Heiligenstadt Die Halbfinalisten im Thüringer Landespokal stehen fest. Nach Meuselwitz setzten sich am Samstag ein weitere Regionalligist, ein Oberligist und ein Verbandsligist durch.

Dabei löste der Titelverteidiger aus Jena die Aufgabe in Weida souverän. Auch Wacker Nordhausen gewann überraschend klar in Gera. Einen Krimi gab es in Heiligenstadt, wo sich der Gastgeber gegen Oberligist Fahner Höhe im Elfmeterkrimi durchsetzte.

Mit einer von Beginn an konzentrierter Leistung löst der FCC das Halbfinalticket in Weida. Die Gastgeber hatten sich viel vorgenommen, mussten sich aber letztlich machtlos geschlagen geben. Halili traf nach Hoppe-Flanke im zweiten Versuch zur Führung (25.). Max Grimm legte mit schöner Einzelleistung noch vor der Pause nach (33.). Mit dem 3:0 nach einer knappen Stunde durch Ohrutsov war die Partie entschieden (59.). Der Ukrainer war gerade einmal 60 Sekunden auf den Feld und ließ mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze Haase keine Chance. Ein Eigentor von Schumann (86.) und ein Kopfball von Dedidis (90.) ließen in der Schlussphase den Auswärtssieg vor über 1.600 Fans noch anwachsen.

Einen packenden Pokalfight lieferte Heiligenstadt dem Oberligisten von der Fahner Höhe. Letztendlich hatte der Thüringenligist im Elfmeterschießen das Glück auf seiner Seite. Wolanski brachte die Hausherren nach schnellem Umschaltspiel früh in Front (16.). Baumgarten konterte nach der Pause per Flachschuss ins lange Eck (58.). Zu diesem Zeitpunkt war Heiligenstadt bereits in Unterzahl nachdem Sternadel außerhalb des Strafraumes den Ball mit der Hand spielte. Fröhlich kam für Rohner und hüttete fortan das Tor. Der Youngster hielt dann im Elfmeterschießen auch den ersten Ball von Bärwolf. Da aber auch bei Heiligenstadt mit Henkel und Wolanski zwei Mann verschossen, reichte dies nicht. Doch auch den erfahrenen Lischke und Preller versagten die Nerven. Beide setzten ihre Elfmeter neben den Kasten, sodass am Ende die Hausherren jubeln durften.

FREITAGSSPIEL Eigentlich war ein Duell auf Augenhöhe zwischen dem Spitzenreiter der Thüringenliga und dem Oberligisten aus Nordhausen erwartet worden. Zumal die Gäste in der Liga bisher noch keine Zähler holten. Doch es kam anders als gedacht und Wacker feierte einen ungefährdeten Sieg bei der Wismut. Die Hausherren kamen während der 90 Minuten nicht an die Form der letzten Ligaspiele ran. Liese & Schwerdt sorgten per Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte bereits für eine kleine Vorentscheidung. Ein weitere Doppelschlag Mitte der zweiten Halbzeit durch Liese und Ex-Wismut-Kicker Salin entschied die Partie. Der zur Halbzeit eingewechselte Will setzt dann den Schlusspunkt für die Gäste.

Trotz Schneedecke auf dem Kunstrasenplatz im Tempelwald kam der ZFC nicht ins Schlittern. Mit Doppelpacker Felix Müller und Dreierpacker Andy Trübenbach nach die Zipse den Rückenwind aus der Liga in den Pokalwettbewerb mit und ließ dem letzten Landesklasse-Team im Wettbewerb keine Möglichkeit.