Wacker trotzt Verletzungspech und holt in Betzenweiler einen Punkt

(wh) - Der FC Wacker Biberach hat bei der Saisonpremiere in Betzenweiler seinem großem Verletzungspech getrotzt und mit einen beherzten Auftritt einen ebenso wichtigen wie verdienten Punkt geholt. Das Wacker-Tor zum 1:1-Ausgleich erzielte Alexander Onser in der 61. Minute, sieben Minuten zuvor hatte Dimitri Bärwald die Gastgeber in Führung gebracht.



Die schon vor dem Anpfiff beträchtliche Verletztenliste der Biberacher verlängerte sich schon sieben Minuten nach Anstoß, als Epoh Senito Epee Noando mit einem Knochenbruch das Feld verlassen musste. Kurz vor der Halbzeit erwischte es dann auch noch Spielertrainer Marcin Zukowski (43.) und den eingewechselten Luca Ries (83.) nach seinem nur 20-minütigem Einsatz.



Wacker ließ sich von diesem Verletzungspech aber in keinste Weise beirren, zeigte einen beherzten, mannschaftlich geschlossenen sowie kämpferischen Auftritt und sicherte sich damit einen ebenso wertvollen wie verdienten Punkt. Lediglich in der Anfangsphase des Spiels wackelte der FCW zweimal und konnten von Glück sagen, dass er in der 3. Minute bei einem Pfostenschuss und bei einer Großchance des SVB in der 17. Minute nicht in Rückstand geriet. Ansonsten kontrollierten die Blaugelben das Geschehen, ohne gegen die erstaunlich defensiv agierenden, zuweilen passiven Hausherren zu klaren Einschuss-Gelegenheiten zu kommen.



Ein ähnliches Bild - mit feldüberlegenen, teils auch sehr gefällig spielenden Wackeranern - bot sich auch nach dem Seitenwechsel. Die während der ganzen Spielzeit mit vielen langen Bällen operierenden Gastgebern nützten dann aber in der 53. Minute eine Nachlässigkeit in der ansonsten sehr aufmerksamen und zweikampfstarken Defensivabteilung des FCW und gingen in der 53. Minute durch Dimitri Bärwald in Führung. Die Gäste glichen jedoch nur acht Minuten später aus: durch Alexander Onser, nach Vorarbeit von Eray Cerit und Leon Reiner. Danach tat sich nicht mehr viel in den Strafräumen, so dass es folgerichtig beim leistungsgerechten 1:1 blieb.



Bleibt nur noch den Wacker-Verletzten baldige Genesung zu wünschen und schnelle Rückkehr auf den Platz.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowsi: "In der ersten Halbzeit haben wir deutlich besser gespielt, in der zweiten mussten wir aufgrund von Verletzungen ein paar Änderungen vornehmen. Ich denke, mit dem Unentschieden können beide Mannschaften leben."