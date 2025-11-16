Wacker trotzt dem Favoriten einen Punkt ab und setzt Erfolgslauf

(wh) - Der stark ersatzgeschwächte Erste FC Wacker Biberach (10.) hat dem Tabellendritten SV Dürmentingen mit dem 1:1 (1:0) einen Punkt abgetrotzt und seine Erfolgsserie fortgesetzt. Marius Häußler sorgte in der 25. Minute für die Wacker-Führung, Patrick Schlegel in der 68. Minute per Foulelfmeter für den Ausgleich der Platzherren.



Mit dem Remis beim favorisierten SV Dürmentingen holten die Biberacher zum ersten Mal in dieser Saison einen Punkt gegen ein Spitzenteam der Liga. Gleichzeitig blieben sie im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen.

Vor allem in der ersten halben Stunde der Partie glänzten die Wackeraner: Sie investierten wesentlich mehr ins Spiel als die Gastgeber und hatten sowohl läuferische als auch spielerische Vorteile, zudem ein Chancenplus. Eine davon nutzte Marius Häußler mit seinem achten Saisontreffer zur 1:0-Führung (25.): Mustergültig bedient von Manuel Braig, fackelte er im gegnerischen Strafraum nicht lange und versenkte - trotz suboptimalen Winkels - die Kugel unhaltbar im langen Eck. Weitere Gelegenheiten, um vor- bzw. nachzulegen, boten sich den Unseren in der ersten Halbzeit, blieben aber ungenutzt. Die Gastgeber mussten derweil bis zur 30. Minute warten, um zur ersten guten Chance zu kommen: Alleine auf den ausgezeichneten Wacker-Keeper Viktor Haufler zusteuernd, blieb der SVD-Angreifer aber an diesem "hängen".



Nach dem Seitenwechsel gewannen die nun vor allem körperlich präsenteren Dürmentinger langsam, aber sicher die Oberhand. Zunächst konnten sie aber von Glück sagen, dass ein Kopfball von Mehmet Sahin über ihren leeren Kasten ging. Weitere erfolgversprechende Aktionen verzeichneten die Wackeraner danach aber nicht mehr. Während die Dürmentinger immer häufiger auf lange Bälle setzten, die meist von den hervorragenden BIberacher Innenverteidigern Felix Werner und Tim Scherff entsorgt wurden.

Nachdem aber beim FCW zu viele Bälle im Spielaufbau verloren gingen, es daher an Entlastung mangelte, kam es nun immer wieder zu brenzligen Situationen im Wacker-Strafraum. Eine davon führte in der 68. Minute zu einem Elfmeter für den SVD, nachdem der Schiedsrichter bei einem "handelsüblichen Luftkampf" ein Foulspiel gesehen hatte. Patrick Schlegel verwandelte den Strafstoß zum 1:1.



In der Schlussphase häuften sich dann die Nickligkeiten in den zahlreichen Zweikämpfen, Fouls, technische Fehler, verletzungsbedingte Unterbrechungen, Eckbälle und Freistöße, so dass kaum noch Spielfluss entstand. Dass die jederzeit dagegenhaltenden und einsatzfreudigen Biberacher am Ende einen Punkt mitnahmen, hatten sie nicht zuletzt ihrem Keeper Viktor Haufler zu verdanken: Der bewahrte sie in der Nachspielzeit nämlich vor einer Pleite, als er einen platzierten Flachschuss mit einer Super-Parade um den Pfosten lenkte.



So blieb es beim letztlich auch leistungsgerechten Remis, mit dem die Gäste wohl besser leben können als die Dürmentinger, für die es eher zwei verlorene Punkte im Rennen um die vorderen Plätze waren.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: „Heute habe ich zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen: In der ersten haben wir in der Offensive eindeutig besser gespielt, dafür hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit Charakter und Kampfgeist in der Defensive gezeigt. Das Spiel etwas verdorben hat der Schiedsrichter mit seinen unverständlichen Entscheidungen. Am Ende können wir mit dem Punkt zufrieden sein und blicken optimistisch auf das nächste Spiel".



SV Dürmentingen: Paul Weber, Jakob Ziegler, Julian Gobs, Fabian Kugler, Kim Zell (46. Niklas Kirchenbaur), Timo Schlegel (75. Michael Kappeler), Patrick Schlegel, Martin Miller, Viktor Ruff, Niklas Weggenmann (75. Rico Kettnaker), Dominik Schirmer.

FCW: Viktor Haufler - Manuel Braig, Felix Werner,Tim Scherff, Leon Reiner - Endri Onuzi (72. Adnan Zaydan), Manuel Mohr, Marius Häußler, Cüneyt Avlayici, Zaydan), Mehmet Sahin (89. Jonathan Burandt) - Luca Ries (78. Darius Demeter).



Tore: 0:1 Marius Häußler (25.), 1:1 Patrick Schlegel (68. Foulelfmeter).



Schiedsrichter: Inan Tuncaj (Wurmlingen).



Nächstes Spiel: FCW I - FC Mittelbiberach I (Sonntag, 23. November um 15 Uhr).