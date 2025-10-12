Wacker Ströbitz jubelt im Topspiel, Trebbin und Eisenhüttenstadt stark

Auch im siebten Saisonspiel war Tabellenführer Luckenwalde II nicht zu stoppen. Die Elf von Trainer Ingo Nachtigall legte furios los und führte nach nur 21 Minuten bereits mit 4:0. Colin Wilhelm Schwarzlose traf in der 2. Minute zur frühen Führung, Dean Leslie English (9.) und Jon-Pepe Aurich (18.) legten schnell nach. Steven Demgensky machte mit dem 4:0 (21.) schon früh alles klar. Nach der Pause verwaltete Luckenwalde das Geschehen, blieb aber torhungrig: Fabio Schweigert erhöhte in der 55. Minute, ehe Nils Ole Mehlig (76.) den 6:0-Endstand markierte.

Vor 120 Zuschauern in Lübben durfte der Gastgeber kurzzeitig auf die Wende hoffen. Torben Brauer brachte den Tabellenletzten bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Wernsdorf fand nach rund einer halben Stunde besser ins Spiel und drehte die Begegnung noch vor der Pause. Zunächst verwandelte Gordan Griebsch in der 45. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe Gordon Teichert (45.+3) das 2:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Dominok-Elf am Drücker: Wieder war es Gordan Griebsch, der in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte. David Seppik sorgte in der 67. Minute schließlich für den Endstand. ---

Vor 90 Zuschauern zeigte der VfB Trebbin eine abgeklärte Leistung und gewann mit 3:0 gegen den FV Erkner 1920. Silas Schelinski brachte die Bornemann-Elf in der 19. Minute in Führung. Nach dem frühen Treffer blieb Trebbin tonangebend und ließ den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Erst in der Schlussphase machte der Gastgeber alles klar: In der 80. Minute erhöhte Othniel Ronald Kenfack auf 2:0, ehe Maurice Beißert nur sechs Minuten später den Endstand besorgte. ---

Der FC Eisenhüttenstadt meldete sich mit einem wichtigen Heimsieg zurück. Vor 101 Zuschauern traf Kevin Seliger in der 27. Minute zur 1:0-Führung und war auch nach der Pause erneut zur Stelle – in der 68. Minute erzielte er das 2:0. Brieske kam erst in der Nachspielzeit durch einen von Danny Knoppik verwandelten Foulelfmeter (90.+1) zum Anschlusstreffer, doch die Hoffnung währte nur kurz. In der fünften Minute der Nachspielzeit stellte Danny Grünberg den alten Abstand wieder her und sorgte für den 3:1-Endstand. ---