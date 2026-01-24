Wacker Ströbitz dominiert den Budenzauber in Großräschen

Der Winklers Frauen-Budenzauber in Großräschen hat am heutigen Samstag eindrucksvoll gezeigt, welches sportliche Potenzial im regionalen Frauenfußball steckt. Bei der ersten Auflage dieses Hallenturniers trafen fünf Mannschaften in einer gemeinsamen Gruppe aufeinander und lieferten sich über mehrere Stunden intensive, schnelle und teils einseitige, teils umkämpfte Begegnungen. Am Ende stand ein souveräner Turniersieg des SV Wacker 09 Ströbitz, der das Feld mit beeindruckender Konsequenz beherrschte. Doch auch hinter dem Spitzenreiter setzte das Turnier sportliche und strukturelle Akzente, die über den reinen Ergebnisdienst hinausreichen.

Premiere mit besonderem Stellenwert Mit dem Frauen-Budenzauber betrat der SV Großräschen sportliches Neuland. Erstmals wurde in der Halle ein reines Frauen-Turnier ausgetragen. Diese Premiere verlieh dem Wettbewerb eine besondere Bedeutung, denn sie machte deutlich, dass Frauenfußball auch abseits großer Namen und Ligen eine eigene Bühne verdient. Die Halle wurde zum zentralen Treffpunkt für Spielerinnen, Betreuer und Zuschauer, die einen kompakten Turniertag erlebten, der ganz im Zeichen von Tempo und Einsatz stand.

Ein Modus ohne Ausflüchte

Gespielt wurde in einer Fünfergruppe, in der jede Mannschaft mehrfach auf die anderen traf. Acht Minuten Spielzeit pro Partie sorgten für hohe Intensität vom ersten bis zum letzten Spiel. Der Modus ließ keinen Raum für taktisches Abwarten oder Rechenbeispiele. Wer bestehen wollte, musste sofort präsent sein, Zweikämpfe annehmen und Chancen konsequent nutzen. Mit insgesamt 20 Spielen entwickelte sich ein Turnier ohne Leerlauf.

Das Teilnehmerfeld im Überblick

Am Start waren der SV Wacker 09 Ströbitz, der SV Blau-Weiß Lubolz, der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, die SpG Lauchhammer/Kostebrau sowie der Gastgeber SV Großräschen. Die Zusammensetzung vereinte ambitionierte Teams mit unterschiedlichem Entwicklungsstand. Gerade diese Mischung sorgte für klare Ergebnisse ebenso wie für enge Partien, in denen Nuancen entschieden.

Ströbitz setzt früh ein Ausrufezeichen

Der SV Wacker 09 Ströbitz präsentierte sich vom ersten Spiel an hochkonzentriert und dominant. Mit einer makellosen Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen, 19:0 Toren und der maximalen Punktzahl von 24 ließ das Team keinen Zweifel an seiner Überlegenheit. Ströbitz gewann alle direkten Duelle, blieb ohne Gegentor und bestimmte das Tempo des Turniers. Die klare Struktur im Spiel und die konsequente Chancenverwertung machten den späteren Turniersieg früh absehbar.

Lubolz als erster Verfolger

Hinter dem überragenden Sieger etablierte sich der SV Blau-Weiß Lubolz als zweitstärkste Kraft. Mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 15:7 zeigte Lubolz konstante Leistungen über den gesamten Turnierverlauf. Besonders in den direkten Vergleichen mit den Teams aus Großräschen und Brieske/Senftenberg setzte sich Lubolz durch und sicherte sich verdient Rang zwei.

Gastgeber sammelt wichtige Erfahrungen

Der SV Großräschen schloss das Turnier mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 8:12 auf Platz drei ab. Für den Gastgeber stand weniger das Ergebnis als vielmehr die sportliche Standortbestimmung im Vordergrund. In mehreren engen Spielen zeigte das Team Moral und nutzte die Gelegenheit, sich unter Wettkampfbedingungen weiterzuentwickeln.

Brieske/Senftenberg und Lauchhammer/Kostebrau

Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg kam ebenfalls auf neun Punkte, musste sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit Rang vier begnügen. Die SpG Lauchhammer/Kostebrau blieb punktlos und beendete das Turnier auf Platz fünf. Trotz der deutlichen Ergebnisse sammelte auch diese Mannschaft wertvolle Spielpraxis.