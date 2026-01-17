Wacker Ströbitz bleibt ohne Gegentor und gewinnt den SüW-Cup

Der SüW-Cup der Frauen hat am heutigen Samstag in Lübben eindrucksvoll gezeigt, wie intensiv und zugleich taktisch Hallenfußball sein kann. Sechs Mannschaften spielten im Modus „Jede gegen jede“, zehn Minuten pro Partie, ohne Pause zum Durchatmen. Am Ende setzte sich der SV Wacker 09 Ströbitz ohne Gegentor an die Spitze. Hinter dem Turniersieger blieb das Feld eng, ausgeglichen und bis in die letzten Spiele offen – ein Turnier, das weniger von Torfestivals als von Struktur, Geduld und Genauigkeit lebte.

Ein Turnier mit klarer Ordnung

Der SüW-Cup wurde in einer gemeinsamen Gruppe ausgetragen, alle Teams trafen einmal aufeinander. Dieses Format ließ keine taktischen Rechenspiele zu. Jede Begegnung floss unmittelbar in die Tabelle ein, jeder Punkt hatte Gewicht. Die Spielzeit von zehn Minuten erhöhte den Druck zusätzlich: Wer nicht von Beginn an präsent war, verlor schnell den Zugriff auf das Spiel.

Wacker Ströbitz setzt auf Stabilität

Der SV Wacker 09 Ströbitz gewann das Turnier mit 11 Punkten und einem Torverhältnis von 3:0. Drei Siege und zwei Unentschieden reichten aus, um Platz eins zu sichern. Entscheidend war dabei die defensive Konsequenz: Wacker ließ im gesamten Turnier kein Gegentor zu. Siege gegen die TSG Lübben und die SpG Admira/Deutsch Wusterhausen sowie knappe Erfolge gegen den MSV Zossen 07 und weitere punkteteilende Spiele unterstrichen den kontrollierten Ansatz. Die Mannschaft bestimmte den Rhythmus nicht über Tempo, sondern über Ordnung.

Der Gastgeber bleibt lange im Titelrennen

Der SV Blau-Weiß Lubolz belegte mit 9 Punkten und 3:1 Toren Rang zwei. Der Gastgeber startete mit einem torlosen Unentschieden gegen den FSV Rot-Weiß Luckau, steigerte sich im weiteren Verlauf und gewann unter anderem gegen den MSV Zossen 07 und die TSG Lübben. Das 0:0 im direkten Duell mit Wacker Ströbitz hielt Lubolz lange im Rennen um den Turniersieg. Erst im Verlauf der letzten Spiele wurde klar, dass ein Gegentor weniger den Ausschlag zugunsten des späteren Siegers geben würde.

Admira/Deutsch Wusterhausen offensiv auffällig

Die SpG Admira/Deutsch Wusterhausen schloss das Turnier mit 8 Punkten und 6:3 Toren auf Platz drei ab. Offensiv stellte diese Spielgemeinschaft die produktivste Mannschaft des Turniers. Siege gegen den MSV Zossen 07 und die TSG Lübben sowie das Unentschieden gegen den Gastgeber sorgten für eine starke Ausgangsposition. Die knappe Niederlage gegen Wacker Ströbitz verhinderte jedoch den Sprung an die Spitze.

Luckau und Zossen im engen Mittelfeld

Der FSV Rot-Weiß Luckau und der MSV Zossen 07 beendeten den SüW-Cup jeweils mit 6 Punkten. Luckau kam auf ein ausgeglichenes Torverhältnis von 2:2, Zossen auf 3:4. Beide Mannschaften blieben über den gesamten Turnierverlauf konkurrenzfähig, konnten sich jedoch in den direkten Duellen gegen die Spitzenteams nicht entscheidend durchsetzen. Die Ergebnisse zeigten, wie schmal der Grat zwischen einem Platz im oberen Drittel und dem Abrutschen in der Tabelle war.

Lübben bleibt ohne Zählbares

Die TSG Lübben schloss das Turnier mit 0 Punkten und 1:8 Toren ab. Trotz engagierter Auftritte reichte es in keiner Partie zu einem Punktgewinn. Die Ergebnisse verdeutlichten jedoch weniger fehlenden Einsatz als vielmehr die hohe Dichte und Qualität des Teilnehmerfeldes, in dem kleine Fehler konsequent bestraft wurden.

Ein Turnier ohne Ausreißer, aber mit klarer Handschrift

Auffällig war die geringe Zahl an Toren insgesamt. Viele Spiele wurden durch ein einzelnes Tor oder ein Unentschieden entschieden. Der SüW-Cup entwickelte dadurch eine besondere Spannung: Geduld, Positionsspiel und defensive Disziplin standen im Vordergrund. Mannschaften, die diese Elemente beherrschten, blieben oben – allen voran der spätere Turniersieger.