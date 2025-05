WACKER STOPPT SEINE TALFAHRT MIT COURAGIERTEM AUFTRITT IN BELLAMONT

(wh) - Der FC Wacker Biberach (4.) hat sein jüngste Talfahrt gestoppt und sich beim FC BW Bellamont (6.) mit 3:1 (2:1) durchgesetzt. Die Wacker-Tore erzielten Lukas Höchst (rechts im Bild), Ben Mersinger und Benjamin Klamert. Für den Bellamonter Treffer sorgte Christian Vogel.

„Das war eine gute Reaktion auf die letzten Niederlagen“, lobte Wackers sportlicher Leiter Uwe Ehing seiner Männer nach deren nicht unbedingt zu erwartenden Sieg beim bekanntermaßen unbequem zu bespielenden FC Bellamont. Er sah einen couragierten, konzentrierten und selbstbewussten Auftritt der Mannschaft.

Die von Trainer Marcin Zukowski bestens eingestellte Biberacher Crew gab in Bellamont von Anfang an den Ton an un ging bereits in der 9. Minute durch Lukas Höchst - nach Pass von Simon Hepp - mit 1:0 in Führung, die A-Jugendspieler Ben Mersinger neun Minuten später nach einem klasse vorgetragenen Konter und Vorarbeit von Benjamin Klamert auf 2:0 ausbaute. Bellamont blieb jedoch mittels Standards, vor allem durch weite Einwürfe gefährlich: Einer davon führte nach einer Verlängerung per Kopf dann auch in der 22. Minute durch Christian Vogel zum 1:2-Anschlusstreffer. Wacker ließ sich davon nicht beeindrucken und nix mehr zu und brachte die 2:1-Führung in die Pause.

Nach Seitenwechsel habe seine Mannschaft dann noch einen Ticken besser gespielt, so Wacker-Coach Marcin Zukowski. Sie belohnte sich in der 57. Minute mt dem 3:1 durch Benjamin Klamert, nach Zuspiel von Gino Eisler. Damit war der Deckel drauf, denn Wacker dominierte weiter das Geschehen, erarbeitete sich weitere Torchancen und erstickte die Angriffsversuche der Gastgeber meist schon im Keim.

Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: „Die Mannschaft hat eine geschlossene und starke Leistung gezeigt und vor allem in den defensiven Zweikämpfen überzeugt.“

Tore: 0:1 Lukas Höchst (9.), 0:2 Ben Mersinger (18.), 1:2 Christian Vogel (22.), 1:3 Benjamin Klamert (57.).

FCW: Fabio Schuhmacher -Jakob Kolesch, Simon Hepp, Tim Scherff, Jonathan Burandt - Ben Mersinger (80. Krystian Kondarewicz), Benjamin Klamert, Giovane Eisler, Lukas Höchst (73. Manuel Braig), Christopher Henry - Daniel Rulani.

Schiedsrichter: Raimund Bailer (Achstetten).

Nächstes Spiel: SV Ellwangen I - FCW I am Sonntag, 1. Juni um 15 Uhr.

Unsere Zweite hat sich mit dem 0:0 bei der TSG Achstetten II einen Punkt geholt.