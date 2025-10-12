WACKER STOPPT SEINE DURSTSTRECKE MIT 2:0-SIEG GEGEN ATTENWEILER

(wh) - Der FC Wacker Biberach (12.) hat mit dem 2:0 (0:0) gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren (9.) einen verdienten Heimsieg eingefahren, durch den er wertvollen Boden gutmachte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Tore erzielten Mehmet Sahin und Marius Häußler.



Nach sechs Niederlagen am Stück hat der FC Wacker gegen die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren einen (kleinen) Befreiungsschlag gelandet. Der Sieg ist vor allem wichtig fürs Selbstbewusstsein, an dem es ja in den vergangenen Wochen und auch diesmal (häufig) mangelte.



Insbesondere in der ersten Halbzeit schwächelten die Biberacher, wengleich sie kämpferisch und läuferisch von Anfang an in die Vollen gingen. Oder um es mit den Worten ihres Trainers Marcin Zukowski zu sagen. "Jeder hat heute alles gegeben."



Spielerisch und technisch war bei den Wackeranern jedoch noch ganz viel Luft nach oben. Weil das aber bei den Gästen ähnlich war, entstand in Halbzeit eins eine überaus zerfahrene Partie, mit viel Kampf und Krampf. Dementsprechend kamen beide Mannschaften zu keinen (ganz klaren) Torchancen, so dass es folgerichtig mit einer Nullnummer in die Pause ging.



Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Hausherren: Sie spielten zwar immer noch keine Sterne vom Fußballhimmel, ließen aber defensiv gar nix mehr zu, kombinierten zuweilen ganz ordentlich und fuhren den ein oder anderen gefährlichen Angriff. EIner davon lief in der 52. Minute über die linke Außenbahn, über den agilen Leon Reiner: Er flankte mustergültig auf Mehmet Sahin, der ungeahnte Kopfball-Stärke bewies und zum erlösenden 1:0 einnickte. Sehenswert war auch das 2:0, als Cüneyt Avlayici in der 76. Minute mit einem punktgenauen Rückpass von der Grundlinie aus den unermüdlichen Marius Häußer bediente und dieser unhaltbar einnetzte. Häußler hatte schon ein paar Minuten zuvor seine Torjäger-Qualitäten gezeigt, als er aus knapp 30 Metern den Ball an die Latte knallte.



MIt dem Treffer zum 2:0 war die Partie entschieden, da die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Wacker hielt bis zm Abpfiff das Heft in der Hand, leistete sich aber immer wieder unnötige Ballverluste. Was am Ende keinen mehr interessierte, vielmehr dominierte die Erleichterung über den überaus wertvollen Sieg. Dem müsssen in den nächsten vier Wochen allerdings unbedingt weitere folgen, zumal es gegen lauter Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geht.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Schon unter der Woche hat sich die Mannschaft im Training recht gut präsentiert. Heute hat sie das im Spiel bestätigt. Ich hoffe, dass dies ein Wendepunkt für uns sein wird."



Tore: 1:0 Mehmet Sahin (52.), 2:0 Marius Häußler (76.).



FCW: Viktor Haufler - Jakob Kolesch (83. Jonathan Burandt), Manuel Braig, Simon Hepp, Krystian Kondarewicz (46. Luca Ries) - Eray Cerit (63. Felix Werner) Tim Scherff, Leon Reiner, Cüneyt Avlayici (86. Adem Seid Osman), Mehmet Sahin - Marius Häußler.



SGM Attenweiler/Oggelsbeuren: Marcel Braith, Mario Wenger, Christian Altenschmidt, Matthias Schließer (67. Lukas Weller), Christoph Bammert, Stefan Angele, Pius Angele, Fabian Maurer, Patrick Rief (79. Thomas Wanner), Jakob Schmid, Jannik Liebhart.



Schiedsrichter: Reinhold Keckeisen (Uttenweiler).



Nächstes Spiel: SV Winterstettenstadt I- FCW I (Sonntag, 19. Oktober um 15 Uhr).