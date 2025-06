Wacker Schönwalde kaum zu stoppen, Großbeeren siegt vor 450 Zuschauern

SV Grün-Weiß Großbeeren – Ludwigsfelder FC II 3:1

Vor 450 Zuschauern lieferte Großbeeren ein echtes Spektakel in der Schlussphase. Lucas Peyler brachte sein Team zunächst in Führung (62.) und sorgte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Cedric Zierdt (67.) in der Nachspielzeit (90.+3) erneut für Jubel. Linus Belitz setzte mit dem 3:1 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Teupitz/Groß Köris 4:2

Nach 0:2-Rückstand zur Pause drehten die Gastgeber das Spiel furios: Lukas Kerscher (48.), Jannis Buhlert (55., 89.) und Michell Steinbuch (85.) sorgten für eine beeindruckende Wende in der zweiten Halbzeit.

FC Viktoria Jüterbog – RSV Waltersdorf 1909 2:2

Jüterbog bewies späten Kampfgeist. Nachdem Simon Straußfeld (80.) und Normen Wagenknecht (90.+3) trafen, retteten sie einen Punkt – trotz zweier Führungen für Waltersdorf durch Bernd Hecker (43.) und Martin Pingel (89., Foulelfmeter).

Heideseer Sportverein – SV Rangsdorf 28 3:0

Eine klare Sache für Heidesee: Jan Gedicke (55.), Christopher Henkel (66.) und David Ringhandt (72.) machten den Heimsieg perfekt.

SV Waßmannsdorf 1956 – SV Zernsdorf 2:1

Waßmannsdorf drehte die Partie spät – Nicolas Alexander Günnel glich erst in der 77. Minute aus und besorgte in der Nachspielzeit (90.+1) auch noch den viel umjubelten Siegtreffer.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 3:3

Ein mitreißendes Spiel mit drei Treffern von Dominik Engelage (6., 62., 65.) für die Gäste. Doch Ruhlsdorf konterte mit Toren von Ludwig Niclas Schulze (47.), Angelino-Filipo Nowara (52.) und Hannes Wehnelt (80.) und sicherte sich ein Remis.

SV Siethen 1977 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 2:1

Elias Schlehahn (21.) und Laurin Hackbart (49.) brachten Siethen in Führung. Zwar verkürzte Timo Westphal (55.), doch der Ausgleich blieb Miersdorf/Zeuthen verwehrt.

SG Großziethen II – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 3:2

Nach zweimaligem Rückstand bewies Großziethen Moral: Jannick Karge krönte die Aufholjagd mit dem Siegtreffer in der 79. Minute, nachdem Pascal Lorenz (60.) und Leon Schmidt (23.) zuvor ausgeglichen hatten.