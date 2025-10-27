Wacker Schönwalde glänzt, Lübbenau jubelt, Miersdorf/Zeuthen II top

SV 1885 Golßen – SpVgg Finsterwalde 3:0

Golßen zeigte sich vor 74 Zuschauern in starker Form und legte früh den Grundstein für den Sieg. Franz Metczorat (16.) eröffnete den Torreigen, Niklas Teschner (27.) legte wenig später nach. Nach der Pause verwandelte Gabriel Chehade (59.) einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand.

TSG Lübbenau 63 – SV Eintracht Ortrand 6:0

Lübbenau ließ dem Gegner keine Chance und dominierte von Beginn an. Ricardo Kindler traf doppelt (10., 16.), ehe Gino Karstädt (29., Handelfmeter) und erneut Kindler (35.) das Ergebnis weiter ausbauten. Noch vor der Pause erhöhte Justin Rossello (45.), und Franz-Aaron Ullrich (52.) setzte den Schlusspunkt. Eine überzeugende Vorstellung der Gastgeber.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Askania Schipkau 2:4

Ein torreiches Spiel mit vielen Wendungen. Ron Herrmann (28.) brachte Altdöbern in Führung, doch Schipkau reagierte sofort: Tommi Lee Nolte (30.) glich aus, Gracjan Horoszkiewicz (34.) und erneut Nolte (45.) drehten das Spiel. Nach einem Eigentor von Louis Reichel (61.) lag Schipkau komfortabel vorne. Ron Herrmann (71.) traf noch einmal für die Gastgeber, die jedoch nicht mehr herankamen.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Wacker 21 Schönwalde 0:7

Ein einseitiges Spiel, das die Gäste klar bestimmten. Lukas Stegk (1.) eröffnete die Partie, ehe Kevin Richter (10.) und Dennis Köhler (13., 24. Foulelfmeter) nachlegten. Robert Köppchen (27.) erhöhte vor der Pause, Leon Guckel (49.) und erneut Köppchen (59.) sorgten für den deutlichen 7:0-Endstand.

SV Germania 1910 Ruhland – SV Blau-Weiß Lindenau 1:5

Ruhland hielt anfangs gut mit, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben. Nico Korn (20.) traf für die Gäste, Janne Linack (44.) glich kurz vor der Pause aus. Danach übernahm Lindenau die Kontrolle: Justin Gewiss (57., 69.) traf doppelt, Vladimir Kolmistr (73.) und erneut Gewiss (80.) bauten den Vorsprung weiter aus.

SV Grün-Weiß Annahütte – ESV Lok Falkenberg 6:2

Ein torreiches Spiel mit klarer Tendenz. Markus Penz (12.) eröffnete die Partie, Florian Schulz (36., 38.) legte doppelt nach. Noch vor der Pause traf Till Richter (40.) zum 4:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Niklas Neumann (64.), ehe Falkenberg durch Julian Getzschmann (66.) und John Heyde (87.) verkürzte. Alexander Krüger (89.) setzte den Schlusspunkt zum 6:2.