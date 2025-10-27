 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
Wacker Schönwalde glänzt, Lübbenau jubelt, Miersdorf/Zeuthen II top

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV 1885 Golßen – SpVgg Finsterwalde 3:0
Golßen zeigte sich vor 74 Zuschauern in starker Form und legte früh den Grundstein für den Sieg. Franz Metczorat (16.) eröffnete den Torreigen, Niklas Teschner (27.) legte wenig später nach. Nach der Pause verwandelte Gabriel Chehade (59.) einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand.

TSG Lübbenau 63 – SV Eintracht Ortrand 6:0
Lübbenau ließ dem Gegner keine Chance und dominierte von Beginn an. Ricardo Kindler traf doppelt (10., 16.), ehe Gino Karstädt (29., Handelfmeter) und erneut Kindler (35.) das Ergebnis weiter ausbauten. Noch vor der Pause erhöhte Justin Rossello (45.), und Franz-Aaron Ullrich (52.) setzte den Schlusspunkt. Eine überzeugende Vorstellung der Gastgeber.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Askania Schipkau 2:4
Ein torreiches Spiel mit vielen Wendungen. Ron Herrmann (28.) brachte Altdöbern in Führung, doch Schipkau reagierte sofort: Tommi Lee Nolte (30.) glich aus, Gracjan Horoszkiewicz (34.) und erneut Nolte (45.) drehten das Spiel. Nach einem Eigentor von Louis Reichel (61.) lag Schipkau komfortabel vorne. Ron Herrmann (71.) traf noch einmal für die Gastgeber, die jedoch nicht mehr herankamen.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Wacker 21 Schönwalde 0:7
Ein einseitiges Spiel, das die Gäste klar bestimmten. Lukas Stegk (1.) eröffnete die Partie, ehe Kevin Richter (10.) und Dennis Köhler (13., 24. Foulelfmeter) nachlegten. Robert Köppchen (27.) erhöhte vor der Pause, Leon Guckel (49.) und erneut Köppchen (59.) sorgten für den deutlichen 7:0-Endstand.

SV Germania 1910 Ruhland – SV Blau-Weiß Lindenau 1:5
Ruhland hielt anfangs gut mit, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben. Nico Korn (20.) traf für die Gäste, Janne Linack (44.) glich kurz vor der Pause aus. Danach übernahm Lindenau die Kontrolle: Justin Gewiss (57., 69.) traf doppelt, Vladimir Kolmistr (73.) und erneut Gewiss (80.) bauten den Vorsprung weiter aus.

SV Grün-Weiß Annahütte – ESV Lok Falkenberg 6:2
Ein torreiches Spiel mit klarer Tendenz. Markus Penz (12.) eröffnete die Partie, Florian Schulz (36., 38.) legte doppelt nach. Noch vor der Pause traf Till Richter (40.) zum 4:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Niklas Neumann (64.), ehe Falkenberg durch Julian Getzschmann (66.) und John Heyde (87.) verkürzte. Alexander Krüger (89.) setzte den Schlusspunkt zum 6:2.

Dahme/Fläming-Liga

SG Wacker Motzen – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 0:5
Die Gäste dominierten klar und feierten einen deutlichen Auswärtssieg. Niklas Wolfgang Pahl (30., 47.) traf doppelt und stellte früh die Weichen auf Erfolg. Arthur Klimpke (70., 76. Foulelfmeter) erhöhte mit einem Doppelpack, ehe Mehdi Madani (83.) den Endstand markierte. Wacker Motzen blieb über weite Strecken chancenlos.

SV Teupitz/Groß Köris – Ruhlsdorfer BC 1923 4:0
Teupitz/Groß Köris präsentierte sich vor heimischem Publikum in starker Verfassung. Jakob Schenk (10.) brachte sein Team früh in Führung und legte in der 63. Minute nach. Theo Miosge (74.) und Carl-Christopher Wucke (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Ruhlsdorf musste nach einer Roten Karte für Jordan Nietsch (36.) lange in Unterzahl agieren.

RSV Waltersdorf 1909 – SV Siethen 1977 2:4
Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Waltersdorf führte durch Dennis Meng (40.) und Sascha Riefschneider (59.) scheinbar sicher, doch dann drehte Siethen auf. Clemens Lindinger (70.) verkürzte, ehe Florian Kase (77., 89., 90.+1) mit einem Hattrick in den Schlussminuten die Partie komplett zugunsten der Gäste drehte.

SV Zernsdorf – SG Niederlehme 1912 2:0
Vor 75 Zuschauern zeigte Zernsdorf eine disziplinierte Vorstellung. Nach ausgeglichener erster Halbzeit brachte Bruno Gergs (63.) die Gastgeber in Führung. Paul Oelze (80.) machte mit seinem Treffer zum 2:0 den Heimsieg perfekt. Niederlehme fand gegen die kompakte Defensive der Hausherren kaum Mittel.

Ludwigsfelder FC II – Heideseer Sportverein 2:0
Die Reserve des Ludwigsfelder FC startete konzentriert in die Partie und belohnte sich durch Christian Mewes (10.) mit der frühen Führung. Nach der Pause blieb das Heimteam tonangebend, Joschua Zierdt (70.) sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung.

SG Aufbau Halbe – SV Rangsdorf 28 2:1
Die Gastgeber führten nach Treffern von Kevin Menze (32.) und Paul Lehmann (57.) mit 2:0. In der Nachspielzeit gelang Marc Gangur (90.+2) noch der Anschluss für Rangsdorf, doch für mehr reichte es nicht. Halbe brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 0:6
Eine klare Angelegenheit für Miersdorf/Zeuthen II. Marvin Soost (24., Foulelfmeter) eröffnete den Torreigen, Gregor Schläfke (38.) und Luis Weigel (44.) erhöhten noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trafen Ferris Mohmand (53.), Timo Westphal (78.) und Ole Thies Bischoff (86.) zum souveränen 6:0-Endstand.

SG Großziethen II – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 3:3
Ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren auf beiden Seiten. Jannick Karge (10.) brachte Großziethen früh in Führung, doch die Gäste drehten die Partie mit Treffern von Dominik Engelage (13.), Erik Schröder (18.) und Steve Neumann (31.). Marino Simunovic (37.) und erneut Karge (83.) sorgten dafür, dass die Gastgeber am Ende noch einen Punkt retteten.

