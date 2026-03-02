Wacker schlägt Hordel - Concordia und SCO im Abstiegskampf siegreich

Einen gebrauchten Tag erwischte Spitzenreiter DJK TuS Hordel beim SV Wacker Obercastrop. Die Gastgeber überrollten den vermeintlichen Favoriten von Beginn an und führten zur Pause bereits mit 4:1. Davon konnten sich die Bochumer nicht mehr erholen und gingen nach 90 Minuten mit 2:5 als Verlierer vom Platz. Für Wacker war es nach dem Auftaktdreier der nächste Befreiungsschlag, der nun einen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone gebracht hat.
Hordels Coach Mirko Talaga sagte gegenüber der Lokalpresse "WAZ": „Das war ein schlimmer Sonntag, der Montag wird auch noch schwer, aber ab Dienstag müssen wir uns die Krone richten und uns auf die nächste Aufgabe gegen Schüren konzentrieren und nach Möglichkeit wieder dreifach punkten."
Denn die Konkurrenz schläft nicht. Der DSC Wanne-Eickel (3:2-Heimsieg nach zweimaligem Rückstand gegen Schlusslicht FC Brünninghausen) und der Holzwickeder SC (2:0-Auswärtssieg beim tief in den Abstiegskampf rutschenden RSV Meinerzhagen) waren siegreich und sind plötzlich wieder in Schlagdistanz. Das Verfolgerduell zwischen dem TuS Erndtebrück und der SpVgg Horsthausen ging nach einer packenden Schlussphase unentschieden aus. Als Diyar Dilek für die Gäste zum 2:1 traf, sah alles nach einem Erfolg der Gäste aus. Doch der kurz zuvor eingewechselte Horsthausener Verteidiger Marvin Rupieper bugsierte die Kugel in der Nachspielzeit unglücklich ins eigener Tor, so dass die Punkte geteilt wurden.
Der ambitionierte BSV Schüren, der einen Tag zuvor Chefcoach Sascha Rammel entlassen hatte, muss sich langsam aber sicher vom Aufstiegskampf verabschieden. Co-Trainer Philipp Rosenkranz übernahm interimsweise zum Auswärtsspiel bei Concordia Wiemelhausen, das sang- und klanglos mit 1:4 verloren wurde.
Die Bochum verließen mit dem Dreier die Abstiegsplätze, wo wieder die SSV Buer rangiert. Im Kellerduell trennten sich die Gelsenkirchener vom neuen Tabellennachbar SpVg Hagen 11 1:1-unentschieden.
Wie Wiemelhausen konnte auch der SC Obersprockhövel einen überlebenswichtigen Sieg landen. Vestia Disteln kommt nach der 3:4-Pleite gegen Buer nicht in Fahrt und verlor auch gegen den SCO mit 2:3. Die Abstiegsränge sind für Vestia nur noch fünf Punkte entfernt.
Auch der SC Westfalia Herne bleibt mitten drin in einem sich anbahnenden hochspannenden Abstiegskampf. Immerhin gelang ein Last-Minute-Remis gegen den FC Iserlohn. Verteidiger Jeron Al-Hazaimeh erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich.
Die Partien des 18. Spieltags im Überblick:
TuS Erndtebrück – SpVgg Horsthausen 2:2
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Hombach, Julian Wienold, Shion Ueno (55. Kevin Krumm), Mirkan Kasikci, Levin Leandro D'Aloia (83. Justin Huber), William Wolzenburg, Simon Mack (79. Are Wolzenburg), Elmin Heric, Clemens Tartan, Lars Schardt - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Niklas Schröder (55. Jan Lucas Wilczynski), Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (91. Halil Celik), Güngör Kaya (89. Marvin Rupieper), Ali Al Hussein (46. Stefan Oerterer), Abid Yanik (52. Diyar Dilek) - Trainer: Marc Gerresheim
Zuschauer: 98
Tore: 1:0 Elmin Heric (36. Foulelfmeter), 1:1 Güngör Kaya (62.), 1:2 Diyar Dilek (88.), 2:2 Marvin Rupieper (90.+2 Eigentor)
Concordia Wiemelhausen – BSV Schüren 4:1
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Burak Yerli, Armel-Aurel Nkam, Dennis Gumpert, Eduardo Hiller, Felix Eickholt (79. Sebastian Schmerbeck), Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina, Alessandro Marino (86. Karam Shalal Kaso Kaso), Caleb Godswill Danso (81. Mohammed Hassouni), Ibrahim Lahchaychi - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Tim Kallenbach (62. Mert Ergüven), Max Maßmann, Philippos Selkos (77. Cem-Ali Dogan), Kevin Brümmer (62. Murat Keskinkilic) - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 153
Tore: 0:1 Tim Kallenbach (2.), 1:1 Marc Andre Gotzeina (31. Foulelfmeter), 2:1 Ibrahim Lahchaychi (57.), 3:1 Caleb Godswill Danso (67.), 4:1 Marc Andre Gotzeina (84.)
SpVg Hagen 11 – SSV Buer 07/28 1:1
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (46. Kevin Leifels), Fabio Hengesbach, Mats Frederik Endt-Knauer, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak (69. Joshua-Troy Klöckner), Tim Bodenröder (79. Jan Niklas Jacoby), Mert Muzak, Gianluca Banno (64. Rodi Mohammad), Maximilian Morawietz (90. Ermin Jukic), Ramin Roodbareki Shabani - Trainer: Christoph Pajdzik
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Melih Aydin (57. Marius Heck), Liam Benan Unkel (81. Maurice-Joel Weißbohn), Ali Seklawi (57. Kjetil Thorin Heinsen), Florian Weber, Cenk Mustafa Güney, Bartosz Piotr Odolinski (46. Toygar Mutluer), Muhammed-Ali Karkar (57. Timur Karagülmez), Hakan Gökdemir - Trainer: Oktay Güney
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Ramin Roodbareki Shabani (32.), 1:1 Timur Karagülmez (66.)
RSV Meinerzhagen – Holzwickeder SC 0:2
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Jonah Sasse (36. Umut Özogul), Steven Sordi (46. Erlon Sallauka), Jan Germann, Ismail Alushi, Niklas Eckstädt (77. Max Kolberg), Richard Dissing, Daniel Barch, Muhammed Akar (83. Kevin Oleschuk), Nikolaos Mavroudakis (58. Jannik Selter) - Trainer: Nils Langwald
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Michael Kuhfeld (89. Nick Adamski), Michael Vrljic, Maurice Majewski, Nils Bartke, Kerem Keskin (78. Nazarii Kovalenko), Seydi Keskin (60. Leo Mayka), Luis Weiß (85. Efe Bozaci), Lokman Erdogan, Maurice Modrzik (91. Samy Smajlovic) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Maximilian Koch (Burbach) - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Maurice Modrzik (19.), 0:2 Samy Smajlovic (90.+4)
SV Vestia Disteln – SC Obersprockhövel 2:3
SV Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Luis Barlage, Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber (71. Rijad Ibric), Fabian Lohmeyer, Alexander Zuk (85. Thomas Jonathan Kühlkamp), Dennis Ben Kurtoglu (57. Tom Röttger), Louis Pogrzeba - Spielertrainer: Daniel Koseler
SC Obersprockhövel: Fabian Berthel, Jan-Niklas Budde (76. Jonas Filep), Florian Mrosek, Yannik Eversberg, Lars-Noah Szewczyk, Moritz Schrepping (86. Julius Phil Rabes), Nico Jahnke (69. Pascal Fabritz), Patrick Adam Dytko, Tim Dudda (69. Sidney Rast), Mick Steffens, Pascal Zippel - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Patrick Adam Dytko (21.), 0:2 Pascal Zippel (29.), 0:3 Patrick Adam Dytko (56.), 1:3 Justin Gruber (63.), 2:3 Fabian Lohmeyer (86.)
Rot: Max Michalak (83./SV Vestia Disteln/Notbremse)
Wacker Obercastrop – DJK TuS Hordel 5:2
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Niklas Malchrowitz, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin (80. Maxim Wentland), Kamil Nugajev (62. Stefan Siepmann), Serhat Can (85. Adam Anas Allali), Kevin Meckel, Luca Erdelkamp, Lance Karl Demski (55. Florian Gerding), Elvis Shala (70. Ouadie Barini) - Trainer: Antonio Molina
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, David Schürmann (72. Luis Bennet Berghaus), Patrick Rudolph (46. Ledion Shefketi), Robin Schultze, David Christian Gatawis, Fynn Albers, Justin Sarpong (80. Jarno Aboko Bültmann), Hayate Nishimura (70. Paul Jona Kalkoff), Dorian Joel Batbayli (60. Oguzhan Can), Philip Agbado - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Simon Real - Zuschauer: 137
Tore: 1:0 Lance Karl Demski (1.), 2:0 Lance Karl Demski (6.), 2:1 Robin Schultze (17. Foulelfmeter), 3:1 Elvis Shala (37.), 4:1 Luca Erdelkamp (41.), 5:1 Elvis Shala (55. Foulelfmeter), 5:2 Robin Schultze (90.+3)
Westfalia Herne – FC Iserlohn 1:1
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Matej Rajic, Felix Gunnar Sauer, Christian Silaj, Mahir Kaya (77. Aleksandar Gjorgjievski), Christo Galagoussis (77. Damasy Daniel), Salih Olgunsoy (96. Edward Tabi), Phil Knop, Florian Tonye, Andre Taiki Kinjo (96. Daniel Stolfik) - Trainer: Kamil Bednarski
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Eldin Ljesnjanin, Anil Pirincoglu (69. Robin Korpp), Abdelaziz Slimi (70. Justin Mitrovic), Yllnor Tahiri (82. Mamadou Barry), Maurice Castel Branco, Pablo Perez Carriazo, Leonit Tahiri (90. Jeremy Aboagye) - Trainer: Simon Naujoks
Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Jonas Hollmann (44.), 1:1 Jeron Al-Hazaimeh (90.+5)
DSC Wanne-Eickel – FC Brünninghausen 3:2
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert, Florian Trachternach, Felix Marciniak (62. Philipp Dragicevic), Gerard Lubkoll, Justin Lubkoll, Fatih Gönül (66. Leonardo Jurisic), Ozan Simsek, Xhino Kadiu (93. Devin Dröge), Tim Hilligloh (90. Fabian Rokietnicki) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
FC Brünninghausen: Faris Bungarten, Melih-Akay Celik, Marc Radusch, Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz (73. Halil Tok), Benedict Mbuku (73. Branko Vasic), Tomislav Ivancic, Karim Belhilali (80. Yasin Akman), Jongmin Park, Mounir Azzam, Amin Azzofri (66. Vincent Holthaus) - Trainer: Carsten Droll - Co-Trainer: Christoph Litwa
Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Amin Azzofri (27.), 1:1 Tim Hilligloh (35.), 1:2 Jongmin Park (38.), 2:2 Gerard Lubkoll (66.), 3:2 Xhino Kadiu (67.)