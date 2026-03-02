Wacker schlägt Hordel - Concordia und SCO im Abstiegskampf siegreich Der 18. Spieltag der Westfalenliga Staffel 2 von red · Heute, 09:34 Uhr · 0 Leser

Brünninghausen (in Blau) ging zweimal in Führung, am Ende jubelte aber doch Oberliga-Kandidat DSC Wanne-Eickel. – Foto: Harald Szczygiol

Einen gebrauchten Tag erwischte Spitzenreiter DJK TuS Hordel beim SV Wacker Obercastrop. Die Gastgeber überrollten den vermeintlichen Favoriten von Beginn an und führten zur Pause bereits mit 4:1. Davon konnten sich die Bochumer nicht mehr erholen und gingen nach 90 Minuten mit 2:5 als Verlierer vom Platz. Für Wacker war es nach dem Auftaktdreier der nächste Befreiungsschlag, der nun einen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone gebracht hat. Hordels Coach Mirko Talaga sagte gegenüber der Lokalpresse "WAZ": „Das war ein schlimmer Sonntag, der Montag wird auch noch schwer, aber ab Dienstag müssen wir uns die Krone richten und uns auf die nächste Aufgabe gegen Schüren konzentrieren und nach Möglichkeit wieder dreifach punkten."

Denn die Konkurrenz schläft nicht. Der DSC Wanne-Eickel (3:2-Heimsieg nach zweimaligem Rückstand gegen Schlusslicht FC Brünninghausen) und der Holzwickeder SC (2:0-Auswärtssieg beim tief in den Abstiegskampf rutschenden RSV Meinerzhagen) waren siegreich und sind plötzlich wieder in Schlagdistanz. Das Verfolgerduell zwischen dem TuS Erndtebrück und der SpVgg Horsthausen ging nach einer packenden Schlussphase unentschieden aus. Als Diyar Dilek für die Gäste zum 2:1 traf, sah alles nach einem Erfolg der Gäste aus. Doch der kurz zuvor eingewechselte Horsthausener Verteidiger Marvin Rupieper bugsierte die Kugel in der Nachspielzeit unglücklich ins eigener Tor, so dass die Punkte geteilt wurden. Der ambitionierte BSV Schüren, der einen Tag zuvor Chefcoach Sascha Rammel entlassen hatte, muss sich langsam aber sicher vom Aufstiegskampf verabschieden. Co-Trainer Philipp Rosenkranz übernahm interimsweise zum Auswärtsspiel bei Concordia Wiemelhausen, das sang- und klanglos mit 1:4 verloren wurde.

Die Bochum verließen mit dem Dreier die Abstiegsplätze, wo wieder die SSV Buer rangiert. Im Kellerduell trennten sich die Gelsenkirchener vom neuen Tabellennachbar SpVg Hagen 11 1:1-unentschieden. Wie Wiemelhausen konnte auch der SC Obersprockhövel einen überlebenswichtigen Sieg landen. Vestia Disteln kommt nach der 3:4-Pleite gegen Buer nicht in Fahrt und verlor auch gegen den SCO mit 2:3. Die Abstiegsränge sind für Vestia nur noch fünf Punkte entfernt.