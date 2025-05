Wacker schießt Forstinning in die BZL – jetzt wartet Pullach

Wacker München gewinnt das Relegationsrückspiel in Forstinning mit 3:0 und steht in der nächsten Runde. Der VfB steigt in die Bezirksliga ab. Der Liveticker zum Nachlesen.

Eine über weite Strecken ausgeglichene erste Hälfte, mit leichten Vorteilen für die Gäste, ging torlos in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Bamberger (49.) freistehend vor dem leeren Tor die Riesenchance auf die Forstinninger Führung. Stattdessen trafen die Münchner durch einen satten Distanzschuss von Kapitän Bzunek (55.) in die beste Phase der Hausherren hinein. Der VfB blieb in der Folge die aktivere Mannschaft. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte Mumcu (62.), der einen schönen Distanzschuss ans rechte Kreuzeck setzte.

Auf der Gegenseite gingen böse individuelle Fehler von VfB-Keeper Heidfeld und Verteidiger Appiah den Treffern von Rancic (67.) zum 2:0 und Hamila (86.) zum 3:0 voraus und verhinderten ein Comeback des Landesligisten.

Der VfB verliert in Summe nicht unverdient, aber doch unglücklich und steigt in die Bezirksliga ab. Wacker München trifft in der 2. Runde der Relegation zur Landesliga auf den SV Pullach.

VfB Forstinning – FC Wacker München 0:3

VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor (89. Noah Klemt), Dimitar Kirchev (67. Espoir Mouketo), Korbinian Hollerieth, Dogukan Mumcu, Said Magomedov, Leo Gabelunke (72. Stefan Zollner), Emir Yildirim, Dzemo Sefidanoski, Aleksandar Aco Novakovic (16. Valentin Bamberger), Michael Appiah - Trainer: Ivica Coric

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Benno Deeken, Anto Stipic (54. Nemanja Rancic), David Topic, Lorenz Berntsen, Leon Bauer, Jannik Bosnjak (90. Theodor Ferner), Severin Buchta (90. Maximilian Gerg), Luca Gislimberti, Norbert Bzunek (85. Yassine Hamila), Patrick Ochsendorf (73. Julian Wulf) - Trainer: Fabian Lamotte

Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 285

Tore: 0:1 Norbert Bzunek (55.), 0:2 Nemanja Rancic (67.), 0:3 Yassine Hamila (86.)

Fabian Lamotte, Trainer FC Wacker München, über…

… seine Gefühle nach dem Spiel: "Wir sind erleichtert, da fällt einiges an Anspannung ab. Das ist ein Riesenerlebnis, das man nicht alle Tage hat, als Trainer nicht und als Mannschaft auch nicht. Das haben wir uns heute hart erkämpft und deswegen freuen wir uns natürlich."

… die Gründe für den Sieg: "Wir haben in der entscheidenden Phase das Tor gemacht. Das war dann auch so ein bisschen der Dosenöffner. Danach gab es noch ein bisschen mehr Räume für uns. Das zweite Tor haben wir dann fast geschenkt bekommen. Aber an so einem Tag, wenn man einen Landesligisten schlagen will, braucht man ein bisschen Glück. Und das hatten wir heute."

… den SV Pullach, Gegner in der nächsten Runde: "Wir sind der Underdog, wir sind der Außenseiter. Das wird ähnlich schwer, wenn nicht sogar noch schwerer als gegen Forstinning. Pullach ist eine gute Mannschaft. Wir werden uns bestmöglich darauf einstellen und alles versuchen. Wir haben keinen Druck, wir können eigentlich nur gewinnen und deswegen gehen wir die Sache ganz entspannt an."