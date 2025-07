🗣: Wacker-Remis gerecht nach Traumstart – Dornach freut sich riesig

Steven Zepeda, Trainer des FC Schwabing: »Wir haben unser Spiel heute überhaupt nicht auf den Platz bekommen. Mit der gut herausgespielten Führung hätten wir eigentlich mehr Sicherheit gewinnen können. Das Gegenteil war der Fall. Viele ungezwungene Aufbaufehler, zu statisches Spiel in einigen Bereichen und deutlich zu wenige Optionen für den Ballführenden. Erst als wir hinten waren, haben wir besser gespielt, am Ende aber nicht zwingend genug.

Gratulation an Dornach.«

Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Ich hatte das Gefühl, dass wir relativ gut ins Spiel gefunden haben. Beim 0:1 hatten wir dann einen sehr unnötigen Ballverlust, haben verpennt nachzugehen und haben innerhalb weniger Sekunden gesehen, dass es in der Landesliga doch etwas schneller geht als letztes Jahr. Schwabing hat das Tor klasse durchgespielt, mit zwei Steil-Klatschbällen, einer perfekten Hereingabe und einem eiskalten Abschluss. Nach dem Tor haben wir uns zehn Minuten sehr schwergetan, dann aber zum Glück wieder ins Spiel gefunden und uns die ersten Halbchancen außerhalb des 16ers erspielt. Das 1:1 machen wir dann nicht unverdient. In der zweiten Halbzeit spielen wir, meiner Meinung nach wieder recht gut mit, machen nach einem guten Ballgewinn und einem schönen Spielzug das 2:1. In der Folge macht Schwabing auf, aber wir verpassen es uns die ein oder andere Möglichkeit zu erspielen. In den letzten Minuten war fast nur noch Schwabing am Drücker, aber wir haben das ganze Spiel gut verteidigt und das Spiel so über die Bühne gebracht. Jetzt freuen wir uns riesig über den gelungenen Landesliga-Einstand und erwarten gespannt Kirchheim.«

Wacker München schafft nach Traumstart „zu wenig Entlastung“