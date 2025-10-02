WACKER PFEIFT PERSONELL AUS DEM LETZTEN LOCH UND VERLIERT

(wh) - Der stark ersatzgeschwächte FC Wacker Biberach (13.) hat sein Heimspiel gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf (2.) mit 2:0 (1:0) verloren. Für den ungefährdeten Sieg der Gäste sorgten Leo Gnandt (24.) und Luca Kaiser (65.).



Die Partie nahm den erwarteten Verlauf: Die favorisierten Gäste ergriffen vom Anpfiff weg die Initiative und erspielten sich schon bei ihrem ersten Angriff in der 2. Minute eine glasklare Tochance, die der alleine aufs Wacker-Gehäuse zueilende Stürmer jedoch vergab. Er scheiterte an Keeper Viktor Haufler, der sich auch danach noch ein paar Mal auszeichnen konnte. Machtlos war er jedoch beim Führungstreffer der SGM in der 24. Minute durch Leo Gnandt.



Die personell aus dem letzten Loch pfeifenden Wackeraner um Spielertrainer Mehmet Sahin mühten und wehrten sich auch danach redlich, zeigten zudem die eine oder andere gefällige Ballstafette im Spielaufbau. In den gegnerischen Strafraum schafften sie es aber bis zur Pause nur sporadisch und im zweiten Durchgang noch seltener. Im Gegensatz zu dem Gästen, die einfach mehr Durchsetzungskraft bewiesen und immer wieder gefährliche Angriffe vortrugen. So kamen sie - logischerweise, ja zwangsläufig - nach einem Eckball auch zu ihrem zweiten Treffer, auch wenn sie dafür bis zur 65. Minute brauchten.



Dass die Niederlage der Wackeraner nicht höher ausfiel, war deren nimmermüdem Kampfgeist geschuldet, guten Reaktionen von Keeper Viktor Haufler und "Motschas" großzügigem Auslassen guter Gelegenheiten.

Tore: 0:1 Leo Gnandt (24.), 0:2 Luca Kaiser (65.).

FCW: Viktor Haufler - Adnan Zaydan, Simon Hepp, Felix Werner, Krystian Kondarewicz - Luca Ries (72. Manuele Mazzochelli), Leon Reiner (78. Daniel Oesterle), Marius Häußler, Cüneyt Avlayici, Mehmet Sahin - Adem Seid Osman (59. Darius Demeter).



Schiedsrichter: Joachim Gutzer (Burgrieden).

Nächstes Spiel: SGM Äpfingen/Baltringen I - FCW I (Sonntag, 5. Oktober um 15 Uhr in Baltringen).