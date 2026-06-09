Wacker: Ostrzolek legt los - Auch Pudic geht & wechselt zu TG München Burghausen startet am kommenden Sonntag in die Vorbereitung +++ Ohne Pflichtspieleinsatz: Der 26-jährige Kroate verlässt nach einem Jahr den SVW wieder von PM/mwi · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser

Marin Pudic (re.) verlässt nach einem Jahr den SV Wacker Burghausen in Richtung Türkgücü München. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Es geht wieder los beim SV Wacker Burghausen! Die enttäuschende Saison 2025/26 ist abgehakt, jetzt gilt der Fokus der anstehenden Spielzeit in der Regionalliga Bayern. Am kommenden Sonntag, den 14. Juni um 15 Uhr bittet Neu-Coach und Ex-Bundesligaprofi Matthias Ostrzolek, der vom Ligarivalen TSV Schwaben Augsburg an die Salzach kommt, zum Trainingsauftakt. Zum Start in die Vorbereitung wird der SVW im Burghauser Sportpark eine öffentliche Einheit abhalten.

Neben den üblichen zahlreichen, schweißtreibenden Traningseinheiten steht auch schon im Groben der Sommer-Fahrplan bis zu Saisonbeginn rund um das Wochenende vom 24. bis 26. Juli. Das erste Testspiel der Sommervorbereitung bestreiten die Salzachstädter am Mittwoch, den 24. Juni 2026. Um 19 Uhr gastiert der SV Wacker dann beim Bezirksligisten SV Aschau am Inn. Bereits drei Tage später steht für den SVW die Teilnahme am Siloking Cup in Kirchanschöring auf dem Programm. Das Turnier findet am Samstag, den 27. Juni 2026 in der EM-Group Arena im Stadion an der Laufener Straße statt. Turnierbeginn ist um 13 Uhr. Die Gegner des SV Wacker Burghausen sind Gastgeber SV Kirchanschöring (Bayernliga Süd), der TSV Buchbach (Regionalliga Bayern) sowie die SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern). Weitere Termine wollen die Burghauser in Kürze bekanntgeben.