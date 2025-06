Wacker Obercastrop: Thimm und Weltmeister Großkreutz bleiben

Jimmy Thimm (41) und Kevin Großkreutz (36) hatten Anfang Mai den zurückgetretenen Zouhair Allali interimsweise beerbt und die Saison mit dem Herner Kreispokalsieg und nur einer (unbedeutenden) Niederlage am letzten Spieltag erfolgreich auf Platz 4 beendet. Nun hat der SV Wacker Obercastrop bekanntgegeben, dass beide als gleichberechtigtes Trainerduo offiziell in die Spielzeit 2025/26 gehen werden. Während Thimm an der Seitenlinie steht, wird Weltmeister Großkreutz weiter auf dem Feld stehen.