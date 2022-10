Wacker Obercastrop: Langjähriger Meerbusch-Coach Antonio Molina kommt Westfalenligist Wacker Obercastrop steckt entgegen aller Erwartungen und der eigenen Ansprüche im Abstiegskampf.

Der A-Lizenz-Inhaber war zuletzt fünf Jahre beim TSV Meerbusch tätig, den er direkt in der ersten Saison in die Oberliga Niederrhein zurückführte und dort auch bis heute hielt. Zuvor war der gebürtige Wuppertaler beim SC Kapellen-Erft, ETB SW Essen und VfB Hilden tätig, die er allesamt in der Oberliga Niederrhein gecoacht hat. Da dürfte das Ziel klar sein, auch Wacker über kurz oder lang in die Oberliga Westfalen zu hieven.

Schon im April hatte Molina in Meerbusch verkündet, dass er eine neue Herausforderung sucht, war aber vor einem halben Jahr kein Bewerber für die Nachfolge für Aytac Uzunoglu, wie der Sportliche Leiter Steffen Golob erklärt: "Wir haben einen Tipp von einem Bekannten bekommen und ihn kontaktiert. Am Montagabend saßen wir fast vier Stunden zusammen. Er ist in einem sehr guten Traineralter und besitzt viel Erfahrung. Menschlich ist er wirklich auf einem richtig hohen Niveau. Die Chemie hat sofort gepasst, wir hatten super Gespräche und haben gemerkt, dass er perfekt zu unserem Verein passt."