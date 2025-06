Wacker Nordhausen wieder handlungsfähig

Ganz so neu ist der Vorsitzende dann allerdings doch nicht. Denn Torsten Klaus stellte sich doch wieder zur Wahl und wurde von den Mitgliedern ins Amt gehoben.

Nachdem am 24. April die Show-Down-Mitgliederversammlung ohne einen neuen Vorstand beim FSV Wacker 90 Nordhausen über die Bühne ging, hat der Verein nun knapp zwei Monate später wieder einen handlungsfähiger Vorstand. Torsten Klaus wurde von der Mehrheit (59 Ja-Stimmen, sechs Einhaltungen, keine Nein-Stimme) ins Amt des Vorsitzenden gehoben. Gegenüber der Thüringer Allgemeinen sagte der neue (alte) Vorsitzende Torsten Klaus: „Wir haben viele Gespräche geführt, mit aktiven und passiven Mitgliedern, um zu sondieren, wie es mit dem Verein weitergehen könnte. Ich freue mich darüber, was zustande gekommen ist. Ohne Höhenflüge und auf gesunden Beinen. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, doch weiterzumachen. Ein großer Dank dabei an meine Lebensgefährtin und meine Familie“.

Neben ihn wurden acht weitere Vereinsmitglieder in den Vorstand gewählt: Stev Gösl (Vizepräsident), Michael Liedke (Schatzmeister), Anne-Kathrin Wagner, Julia Adam, Steve Jochmann, Marcus Vopel, Mihai Mociran und Jens Großmann (alle Beisitzer).