Wacker München siegt knapp, Kickers Offenbach gewinnt Krimi

Was für eine wahre Galavorstellung von Daniela Schwarz! Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein torreiches Spektakel, das vor allem durch die individuelle Klasse der Gästespielerin geprägt war. Daniela Schwarz (22.) eröffnete den Torreigen mit einem entschlossenen Abschluss, doch die Hausherren bewiesen ein großes Kämpferherz und glichen durch Zoe Biewald (30.) noch vor der Pause aus. Direkt nach dem Seitenwechsel nahm die Partie richtig Fahrt auf: Erst brachte Alina Graf (48.) die Gäste wieder in Front, bevor Lisa Maier (50.) fast postwendend für den erneuten Ausgleich und bebende Ränge sorgte. Dann jedoch brach die Zeit von Daniela Schwarz endgültig an. Mit einem lupenreinen Hattrick (60., 73., 80.) entschied sie die Begegnung fast im Alleingang. Erschwert wurde die Aufholjagd für Hessen Kassel durch einen Platzverweis, als Nina Dietrich (65.) nach einer harten Aktion die Rote Karte sah. Ein emotionaler Nachmittag, der ganz im Zeichen einer überragenden Torjägerin stand.

Eintracht Frankfurt III – FFC Wacker München 0:1

In einem hochkonzentrierten und taktisch geprägten Duell behielten die Gäste aus München vor 100 Zuschauern kühlen Kopf. Den entscheidenden Moment der Leidenschaft lieferte Lea Volkmer (24.), die mit viel Übersicht den Siegtreffer markierte und den mitgereisten Anhang in helle Freude versetzte. Frankfurt versuchte in der Folge mit viel Herz und unermüdlichem Einsatz, die stabile Defensive der Münchnerinnen zu knacken, doch am Ende fehlte das letzte Quäntchen Glück im Abschluss. Ein knapper, aber leidenschaftlich verteidigter Auswärtssieg, der durch pure Disziplin errungen wurde.

SV 67 Weinberg – Karlsruher SC 1:0

Ein echtes Geduldsspiel, das erst in der absoluten Schlussphase seinen emotionalen Höhepunkt fand! Über die gesamte Spielzeit lieferten sich beide Teams einen intensiven Schlagabtausch um jeden Zentimeter Boden, wobei die Abwehrreihen zunächst keine Lücken ließen. Als sich viele bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Stunde von Lea Würth (88.). Mit unbändigem Siegeswillen versenkte sie den Ball kurz vor dem Ende im Netz und sorgte für grenzenlosen Jubel bei den Hausherren. Ein Sieg der Moral, der zeigt, dass sich Beharrlichkeit bis zur letzten Sekunde auszahlt.

SpVgg Greuther Fürth – Kickers Offenbach 2:3

Ein packender Krimi, der die 126 Zuschauer von den Sitzen riss! Nataša Petrov (21.) brachte die Kickers zunächst in Führung, doch Fürth antwortete mit einer beeindruckenden Energieleistung. Elena Grill (35., 37.) drehte die Partie innerhalb von nur zwei Minuten mit einem leidenschaftlichen Doppelpack komplett und versetzte das Stadion in Ekstase. Doch Offenbach bewies ein riesiges Kämpferherz und kam nach dem Seitenwechsel zurück: Erneut war es Nataša Petrov (60.), die den Ausgleich markierte und die Spannung auf den Siedepunkt trieb. Den emotionalen Schlusspunkt setzte schließlich Luisa Marie Horsch (68.), die mit ihrem Treffer den Auswärtssieg für die Kickers perfekt machte. Ein Spiel voller Wendungen und purer Leidenschaft auf beiden Seiten.

TSG 1899 Hoffenheim II – SG Haitz 1:0

Vor 97 Zuschauern entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der Kleinigkeiten den Ausschlag gaben. Die TSG 1899 Hoffenheim II agierte mit viel Ruhe am Ball und wurde für ihre Bemühungen belohnt, als Leni Wileschek (25.) mit einer entschlossenen Aktion die Führung erzielte. Haitz steckte zu keinem Zeitpunkt auf und kämpfte mit viel Herz um den Ausgleich, biss sich aber an der gut organisierten Defensive der Gastgeberinnen die Zähne aus. Ein leidenschaftlicher Heimsieg, der durch eine konzentrierte Mannschaftsleistung über die Zeit gerettet wurde.

