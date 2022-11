Wacker München II wieder auf der Erfolgsspur

Die Partie begann gleich mit guten offensiv Aktion von Wacker. Gleich in der 5.Minute konnte Rohrer den Ball für Wacker ins Tor schießen. Es folgten noch gute Aktionen in der offensive. Jedoch konnte der Ball kein 2. mal ins Tor gelangen. Haidhausen dagegen tat sich sehr schwer überhaupt ins Spiel zu finden.

Am 12. Spieltag konnte die Elf von Daniel Mieter wieder einen Erfolg einfahren. Nachdem man in den letzten 2 Spieltagen nur 2 Punkte mitnehmen konnte war es gegen SpVgg Haidhausen II wieder an der Zeit einen 3er mit Nachhause zu nehmen.

In der 2. hälfte wurde es offensichtlich ein anderes Spiel von Haidhausen. Man hatte nun mehr offensiv Aktionen und konnte defensiv die Angriffsbemühungen von Wacker stoppen. In der 70. Minute gab es kurz vor dem Strafraum von Wacker einen Freistoß für Haidhausen. Diesen verwandelte Svalina mit einem satten Schuss in den Winkel. Dies wollte Wacker nicht auf sich sitzen lassen. Die Männer von Daniel Crnicki liefen nicht mehr so Rund und die Kräfte ließen nach. Das nutzten die Wackeraner und konnten dann in der 85. Minute nach schönem Steckpass von Kesidis auf Wittstatt das 1:2 Siegestor erzielen.

Mit diesem Sieg bleibt Wacker sicher unter den Top 5 in der Kreisklasse 4 und möchte diesen Trend weiterhin fortsetzen. Haidhausen dagegen muss in den nächsten Spielen Punkte sammeln, um sich weiterhin fern von den Abstiegsrängen zu halten.